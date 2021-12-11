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年度阿卡貝拉盛典在臺中！金曲得主齊聚獻聲　歡度跨年夜

年度阿卡貝拉盛典在臺中！金曲得主齊聚獻聲　歡度跨年夜（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲臺中國家歌劇院舉辦歲末音樂會，今年以《去歌劇院輕旅行！》為主題，金曲獎最佳歌手桑布伊將暖心獻聲。

圖、文／臺中國家歌劇院提供

臺中國家歌劇院連續3年舉辦歲末音樂會，已成為臺中人的「城中盛事」，今年以《去歌劇院輕旅行！》為主題，邀請神秘失控、爵諾歌手、尋人啟事3組人聲樂團輪番詮釋迪士尼、宮崎駿等動畫電影經典名曲，並特邀電影《歌喉讚》音樂總監戴克．莎朗（Deke Sharon）改編臺灣音樂劇組曲，金曲獎最佳歌手桑布伊也將暖心獻聲！

「這次音樂會對阿卡貝拉迷而言非常難得，不止齊聚了三世代人聲樂團，更會有跨團大彩蛋！」本次歲末音樂會音樂總監、Vocal Asia執行長陳午明分享，能歌擅演的神秘失控負責擔當關鍵戲劇連結，爵諾歌手透過歌聲刻劃一幕幕動人旅行場景，金曲最佳演唱組合─尋人啟事獲獎後首次在劇場舞台引爆超強能量；3個阿卡貝拉團體、21名歌手組成超大陣容同台演出。

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年度阿卡貝拉盛典在臺中！金曲得主齊聚獻聲　歡度跨年夜（圖／臺中國家歌劇院提供）

年度阿卡貝拉盛典在臺中！金曲得主齊聚獻聲　歡度跨年夜（圖／臺中國家歌劇院提供）

年度阿卡貝拉盛典在臺中！金曲得主齊聚獻聲　歡度跨年夜（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲神秘失控、爵諾歌手、尋人啟事3組人聲樂團，將在歲末音樂會同台演出。

被譽為「國寶級歌手」、三度摘下金曲獎最佳原住民歌手的桑布伊更將以特別來賓身分登上歌劇院歲末舞台，與三個團隊一起用美聲撼動2021年最後一晚。

劇場導演王靖惇則會透過戲劇手法、影像設計，讓觀眾宛如置身巨型機艙，隨舞台風景變化、一起拉著行李箱去不同的國度遊覽，陳午明說：「這是我們近二年來一直沒有辦法做到、但所有人心裡都想做的事，希望透過歌聲實現徜徉世界各地的夢想。」

12月31日，歲末限定航班NTT Airlines，乘著歌聲的翅膀、一起去歌劇院輕旅行！

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