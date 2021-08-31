正妹野營刁車！林智堅幫墊錢「下山急尋人」　釣出超仙本尊回應了

▲林智堅發布尋人啟事。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹市長林智堅上週六到新竹縣的羅林山道爬山時，遇到一群年輕人聚在一起，走近看才知道，原來是車卡山溝「刁車」了，他好心幫忙打電話找道路救援，而車主要付錢給吊車時，因為只有信用卡，所以就由林智堅就先墊錢。事後，林智堅發文尋人，想知道那群年輕人下山後是否安好，怎料大票網友卻歪樓，以為市長是要「尋錢」，意外引發討論。

林智堅在臉書上發布「尋人啟事」，提到他日前趁著休假，與好友相約到羅山林道走走，而這也是他疫情後的首度登山之旅。他們大約2點多上山，結果正巧遇到一群年輕人圍在轎車旁七嘴八舌，他走近看才知道，原來是車落邊溝「刁車」了。

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其中一個女生向路過的山友表示，「沒錯！這就是我們的車」、「卡住啦，正在道路救援」。林智堅見狀後，與好友一起幫忙叫了道路救援後就上山，然而4點半下山時，卻發現車仍在溝裡，問了車主才知道，原來是道路救援出了些狀況還沒來。

▲林智堅真的找到車主了。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

於是，林智堅與好友再次打電話，等到5點多左右，道路救援才終於上山。雖然戴了口罩和帽子，不過吊車司機還是一眼認出林智堅的市長身分，在一旁的山友也搶著要合照，唯獨車主沒有認出。

花了好一陣子車子終於拖出來，不過要付錢給吊車時，林智堅發現車主只有信用卡，因此和好友便決定先墊錢給司機大哥。林智堅和好友約略晚上7點多下山，他事後也相當好奇年輕人怎麼樣了？露營完下山是否一切都好？

貼文曝光後，大票網友都歪樓表示，「能欠市長錢也是蠻厲害的」、「欠錢還錢，天經地義，記得要守信用還錢就好」。對此，林智堅也趕緊在內文中補充說明，「女孩（車主）有貼心地聯繫朋友要匯款！」

而這則貼文也真的找到了車主，她在留言區說道，「非常感謝市長跟友人的大力協助，讓我們有個難忘的野營經驗，我們一切安好！」她也不忘笑說，「各位網友們，已經速還錢囉！」市長則要網友們冷靜，「發揮台灣人的人情味！我們是找人不是找錢，在週日當天就把錢匯給我朋友了。」