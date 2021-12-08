台中歌劇院「光之曲幕」耶誕限定！19米高牆化為西班牙聖家堂光影

▲臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」，12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

耶誕氣氛景點+1！臺中國家歌劇院12月推出耶誕影像《光的四重奏》，將大劇院前廳19米高曲牆幻化為西班牙聖家堂光影彩繪，即日起至明年1月9日於歌劇院二樓大劇院前廳整點播映。

臺中國家歌劇院「光之曲幕」19米高曲牆融接投影，自2020年啟動以來，已邀請超過10位藝術家、影像團隊，創作5件風格迥異的主題作品，至今觀賞人次突破72萬，每年耶誕主題更是歲末讓訪客期待的節慶活動。

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今年耶誕《光的四重奏》由粉紫色的「祈禱Pray」、紅色「愛Love」、藍色「和平Peace」以及橘黃色「希望Hope」，4個主題交織成充滿軟萌奇幻生物居住的魔法世界，由兩度獲得「世界劇場設計展」視覺藝術獎的藝術家王奕盛設計統籌，攜手曾獲金曲、金鐘獎的音樂家柯智豪合力打造。

▲▼臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）



王奕盛提到，在今年與疫情共存的日子裡，大家都感到消沉、疲憊，這次的作品由4個正向的關鍵字切入創作，希望能在年末帶給大家溫暖的耶誕祝福，濃郁飽和的4種主題色之間的流動與變化，希望營造像是走進西班牙聖家堂，被多彩美麗的光影震懾的效果，讓大家仰頭觀賞之際，立刻能感受到心靈上的平靜與慰藉。

投影中的奇幻生物靈感，來自於王奕盛的女兒，受疫情影響，原先忙於工作的他有了更多時間與家人一起旅行、探險，「我女兒非常喜歡角落生物」因此他創造出像是紓解壓力最佳玩具「史萊姆」一樣，平滑、柔軟、無害而紓壓的小生物，為魔法世界帶來活潑的生命力。因此，他特別推薦「全家出動」一起體驗《光的四重奏》發現埋藏在魔法世界各處的小驚喜。

▲王奕盛推薦「全家出動」，一起體驗《光的四重奏》發現埋藏在魔法世界各處的小驚喜。（圖／臺中國家歌劇院提供）



視覺設計王芳俊提到，這次製作最大挑戰是必須邊做邊試，「這是個能天馬行空揮灑創意的舞台，但所見並非所得，從電腦螢幕到3D維度是個需要轉化的過程，大小和速度都要經過來回測試，是和劇場作品不同的挑戰。」



而音樂設計由柯智豪操刀，他以「不限定主觀角度』、「包覆性』、「氛圍式」3個關鍵字出發，讓觀賞者在非典型劇場空間自在遊走聆賞，享受不同角度的沈浸體驗。他認為，相較於大部分展演空間的單面向，這次的場域更有機，因此第一個想法是，「作品如何和這個有機的空間共處？」希望把握空間特性，做出非常貼近觀眾的作品。

▲《光的四重奏》由藝術家王奕盛設計統籌，攜手音樂家柯智豪等人合力打造。（圖／臺中國家歌劇院提供）

而為了迎接耶誕假期，歌劇院同步也推出各種相關活動，包括夜間主題導覽《耶誕光影漫遊》、空中花園耶誕裝置 Santa is here!《尋找耶誕老公公！》、臺中市多所國小組成13組音樂團隊的「耶誕傳佳音」等。



其中耶誕主題導覽，無論是親子場或大人限定的微醺場，一上線都立刻秒殺！駐店夥伴推出的耶誕特餐也搶先被預訂。歌劇院藝術總監邱瑗興奮表示，今年歌劇院的耶誕熱鬧又溫暖，期待大家可以在NTT年度歌劇《塞維亞理髮師》暢快歡笑的同時，還能體驗《光的四重奏》帶來的能量。



「光之曲幕」耶誕特展—《光的四重奏》

播映位置：歌劇院2樓大劇院前廳

播映時間：即日起至2022/01/09（日）週二至週日開館時間，整點播映