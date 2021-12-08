　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中歌劇院「光之曲幕」耶誕限定！19米高牆化為西班牙聖家堂光影

▲▼臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」，12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

耶誕氣氛景點+1！臺中國家歌劇院12月推出耶誕影像《光的四重奏》，將大劇院前廳19米高曲牆幻化為西班牙聖家堂光影彩繪，即日起至明年1月9日於歌劇院二樓大劇院前廳整點播映。

臺中國家歌劇院「光之曲幕」19米高曲牆融接投影，自2020年啟動以來，已邀請超過10位藝術家、影像團隊，創作5件風格迥異的主題作品，至今觀賞人次突破72萬，每年耶誕主題更是歲末讓訪客期待的節慶活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年耶誕《光的四重奏》由粉紫色的「祈禱Pray」、紅色「愛Love」、藍色「和平Peace」以及橘黃色「希望Hope」，4個主題交織成充滿軟萌奇幻生物居住的魔法世界，由兩度獲得「世界劇場設計展」視覺藝術獎的藝術家王奕盛設計統籌，攜手曾獲金曲、金鐘獎的音樂家柯智豪合力打造。

▲▼臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

王奕盛提到，在今年與疫情共存的日子裡，大家都感到消沉、疲憊，這次的作品由4個正向的關鍵字切入創作，希望能在年末帶給大家溫暖的耶誕祝福，濃郁飽和的4種主題色之間的流動與變化，希望營造像是走進西班牙聖家堂，被多彩美麗的光影震懾的效果，讓大家仰頭觀賞之際，立刻能感受到心靈上的平靜與慰藉。

投影中的奇幻生物靈感，來自於王奕盛的女兒，受疫情影響，原先忙於工作的他有了更多時間與家人一起旅行、探險，「我女兒非常喜歡角落生物」因此他創造出像是紓解壓力最佳玩具「史萊姆」一樣，平滑、柔軟、無害而紓壓的小生物，為魔法世界帶來活潑的生命力。因此，他特別推薦「全家出動」一起體驗《光的四重奏》發現埋藏在魔法世界各處的小驚喜。

▲▼臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲王奕盛推薦「全家出動」，一起體驗《光的四重奏》發現埋藏在魔法世界各處的小驚喜。（圖／臺中國家歌劇院提供）
 
視覺設計王芳俊提到，這次製作最大挑戰是必須邊做邊試，「這是個能天馬行空揮灑創意的舞台，但所見並非所得，從電腦螢幕到3D維度是個需要轉化的過程，大小和速度都要經過來回測試，是和劇場作品不同的挑戰。」
 
而音樂設計由柯智豪操刀，他以「不限定主觀角度』、「包覆性』、「氛圍式」3個關鍵字出發，讓觀賞者在非典型劇場空間自在遊走聆賞，享受不同角度的沈浸體驗。他認為，相較於大部分展演空間的單面向，這次的場域更有機，因此第一個想法是，「作品如何和這個有機的空間共處？」希望把握空間特性，做出非常貼近觀眾的作品。 

▲▼臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲《光的四重奏》由藝術家王奕盛設計統籌，攜手音樂家柯智豪等人合力打造。（圖／臺中國家歌劇院提供）

而為了迎接耶誕假期，歌劇院同步也推出各種相關活動，包括夜間主題導覽《耶誕光影漫遊》、空中花園耶誕裝置 Santa is here!《尋找耶誕老公公！》、臺中市多所國小組成13組音樂團隊的「耶誕傳佳音」等。
 
其中耶誕主題導覽，無論是親子場或大人限定的微醺場，一上線都立刻秒殺！駐店夥伴推出的耶誕特餐也搶先被預訂。歌劇院藝術總監邱瑗興奮表示，今年歌劇院的耶誕熱鬧又溫暖，期待大家可以在NTT年度歌劇《塞維亞理髮師》暢快歡笑的同時，還能體驗《光的四重奏》帶來的能量。
 
「光之曲幕」耶誕特展—《光的四重奏》
播映位置：歌劇院2樓大劇院前廳
播映時間：即日起至2022/01/09（日）週二至週日開館時間，整點播映

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
只有台灣人在意？日韓文化「說AA制會被笑」　只有1情況分開付
被抓包抄襲韓知名YouTuber　台正妹網紅認錯道歉了
永和「無頭人彘」男屍案！　警鎖定1中和男
月沖2000萬！當沖客求手續費打折　營業員神回6字
快訊／「帽T殺手」已登機！　機上照片曝光
20歲東京妹醉倒路邊　遭4男拖公園廁所輪流性侵
花蓮拼裝車墜橋！　2人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

網拍平台「殺價王」被殺翻　網友鑽系統漏洞1夜撈180萬商品券

周曉涵床照太辣了凍未條！宥勝拍親熱戲不准老婆探班

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人　排隊「用新台幣下架」暖爆

劉嘉玲爆乳慶56歲生日！梁朝偉被正妹「環抱貼臉」尷尬表情曝光

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

陸罰遠東引寒蟬效應？　國台辦：民進黨挑撥離間注定枉費心機

水豚母女逃家蹭飯「馬來貘乾爹神回應」　1.2萬網讚爆：又炫富了

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

最新混打數據出爐　醫籲接下來就打這疫苗

「熊大兔兔聖誕貼圖」LINE免費下載　傳送門曝

再涼1天暖到周末　下周又變天

「追昱萱比較容易」鄧佳華掛穩交　性感辣模10字神回應

青青一拉露兩粒　1秒影片吸50萬人觀看

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

男入境月餘確診「孫為小學生」　同班同學已匡列

排一蘭拉麵「晚餐等到凌晨2點」：花10分鐘吃完

更多熱門

相關新聞

海拔最高聖誕樹點燈！谷關有玫瑰燈海

海拔最高聖誕樹點燈！谷關有玫瑰燈海

全台海拔最高的聖誕樹在這！參山國家風管處今年首次舉辦「山谷燈光節」，今（7日）將在海拔1,956公尺的梨山賓館前，點亮兩棵高28公尺的雪松耶誕樹；谷關溫泉公園則有萬朵LED玫瑰燈海，即日起美到明年1月2日。

-2度的銀白世界！武陵農場今結霜

-2度的銀白世界！武陵農場今結霜

追雪季來了！合歡山雪季交管12/31起

追雪季來了！合歡山雪季交管12/31起

台中聖誕嘉年華有巨無霸珍奶耶誕樹

台中聖誕嘉年華有巨無霸珍奶耶誕樹

台中最大耶誕新年城12/15登場

台中最大耶誕新年城12/15登場

關鍵字：

臺中國家歌劇院光之曲幕台中旅遊

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面