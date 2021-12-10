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馬英九三中案一審無罪「北檢今上訴」　馬辦：不知檢察官法學素養何在

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北地院10月27日判決前總統馬英九涉賤賣中視、中影、中廣（三中案）國民黨產案無罪，但台北地檢署10日以9大理由提起上訴。對此，馬英九辦公室痛批，判決書羅列至少20項無罪理由，北檢仍執意上訴，顯然就是要政治辦案到底。

馬辦表示，國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，在下周的公投、2022年和2024年選舉，用人民的力量把指揮「東廠」辦案的政府下架。

馬辦質疑，北檢這幾年，到底有辦過那些執政當局的弊案？影響人民生命甚鉅的疫苗採購案，乃至於最近有諸多證據顯示政府資源介入的綠營網軍案，有任何進度嗎？不辦這些人民關切的大案，執意浪費司法資源也要追殺馬前總統，這不印證了媒體社論說的行徑有如「東廠」嗎？

馬辦也譴責，台北地院對三中案的判決，足證明北檢7百多頁起訴書的內容，都是拼貼、羅織、及意圖入人於罪，所以被台北地院狠狠打臉。「三中案」既然前由特偵組查無不法簽結，後又經法院判決全無違法，馬英九的清白已經多次確認，北檢卻仍執意起訴及上訴，顯然不是純粹就事論法。

馬辦表示，台北地院審理「三中案」歷時三年有餘，開庭次數不下百次，可見北檢為了三中案，耗費了多少司法資源。案件雖經判決無罪，但經手案件的檢察官紛紛論功領賞，現在又用已遭法院否定的理由上訴，就是要硬辦馬英九；連馬英九當初遵守法律規定的守法作為，都視為違法的主觀犯意，完全不知道上訴檢察官的法學素養何在。

馬辦說，台北地院的判決已完整說明無罪理由，相關理由事證俱全，北檢仍執意不斷羅織罪名硬辦馬前總統，不僅是浪費司法資源，更是將司法資源消耗於政治鬥爭中，完全是對司法的藐視，有負人民期望與付託。

北檢上訴9大理由如下：

一、原審法院對於本案直接證據歷次會議及內部談話錄檔、錄音譯文的證據評價，取拾標準不一，採證法則自相予盾。

二、原審法院割裂起訴事實之架構，不採整體觀察，且倒置交易過程之因果關係，或將原連結不當之交易條件分拆檢視，省略眾多事實不提，使交易案及交易條件看似單純，認事用法明顯違誤。

三、原審採用商業判斷法則，但全然未提出商業判斷法則之適用要件及標準，依本案事證，並參酌司法實務之商業判斷法則要件，本案無法適用商業判斷法則，原審就此欠缺說明。

四、原審對於交易案是否符合營業常規之標準迥異於司法實務，雖認為應檢視交易是否符合公司取處程序及內控規範，但於明確違反公司取處程序及內控規範之情況下，卻又認為未「嚴重違反」應行程序，而未違反營業常規。

五、原審混淆被告動機與主觀犯意，將被告所辯遵守政府法律政策云云，作為本案非常規交易行為之正當理由。

六、原審於本案中採取迴避審查交易實質之立場，而以形式外觀視交易案之合法性，與司法實務見解有關非常規交易之認定標準歧異。

七、原審在數交易案中的評價標準不一。

八、本案證據資料甚繁，並有案發當時整體交易過程之錄音檔及錄音譯文，而本案相關爭點，除卷內事證，檢察官更以共計61次提出補充理由書等意見，並指出卷證所在，原審判決無罪理由與卷內事證相違，竟未為任何說明，迴避說明義務。

九、原審逸脫起訴書及契約文件等書面證據及被告之辯解，自行創設概念，並逕行認定不用適用公司取處程序及內控規定之情況。

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