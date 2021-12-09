藉機「告洋狀」批民進黨　林俊憲曝馬英九論「不自由民主」3關鍵

▲民進黨立委林俊憲、前總統馬英九。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

前總統馬英九投書稱台灣為「不自由的民主」，引起執政黨不滿。民進黨立委林俊憲9日批評，馬英九以中文投書、投書在台媒體、內文先褒美國再批綠營「民主峰會很棒、我不是要罵你」，代表他只是藉此機會批評民進黨，鞏固名聲和歷史地位。

林俊憲透過臉書質疑，罵台灣還要怕得罪美國，馬英九是怕「晚節不保」嗎？民主峰會即將登場，馬英九投書指台灣是「不自由的民主」是什麼用意？或是有什麼效果？

林俊憲認為，馬英九是以中文投在台灣媒體，也就是說這篇文章根本不是要寫給外國人看，純粹是內部政黨鬥爭的一個戰術罷了，馬英九這種做法主要有兩個原因，就是國民黨不敢再得罪美國，以及根本不符事實，真投書外媒恐怕會鬧國際笑話。

林俊憲質疑，一點開這篇文章，首先他就先稱讚美國邀請台灣是好事，後面話鋒一轉全都是在罵民進黨如何如何，先打預防針告訴美國「民主峰會很棒、我不是要罵你」，他在怕什麼？大家覺得馬英九親中，但他自己可不這麼認為，覺得自己是徹頭徹尾的親美派，否則怎麼會開放美牛？

林俊憲解釋，最近的美豬公投已經讓美方很不高興，多次議員來訪完全不知會國民黨就是一種表態，這時要是連邀台灣參與民主峰會這種事都反對，他也不用想親美了，才要一開始就先消毒，免得自己更黑。

林俊憲批評，馬英九如果投書外國媒體，傷害的其實不是民進黨，而是整個台灣的國際形象，全世界都在支持稱讚台灣的民主，你一個前總統跑出來打自己的臉是什麼意思？而且你自己不也是靠著民主一票票選上的嗎？只會給人一種「輸不起」的形象，更糟糕的是看在台灣人眼裡就是跑去「告洋狀」，誤導外國人、傷害台灣形象，只會讓他更黑而已。

林俊憲分析，所以這篇投書一切都是仔細考慮過的，打民進黨但絕對不可以打到美國、打民進黨但絕對不能打到自己，如此來看的話，這篇投書就跟他發在自己臉書的東西沒什麼差別，畢竟卸任那麼久了，他最在意的還是自己的名聲和歷史地位，罵一罵民進黨會讓他的支持者開心，但點到為止就好，否則就虧大了。