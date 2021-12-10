快訊／尼加拉瓜突斷交　朱立倫：中共打壓我國際空間「深感遺憾」

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

我國友邦尼加拉瓜10日宣布與中華民國斷交，這已是蔡政府任內第8個斷交國，目前友邦的數量只剩14國。對此，國民黨主席朱立倫表示，尼加拉瓜政府背信忘義，不顧台灣長期的協助與支持，令國人深感憤怒。中共長期謀取我國邦交國、持續打壓我國國際空間，我們深感遺憾，呼籲兩岸應該以對話代替對抗，用善意交流取代惡意傷害，相互尊重才能提升善意化解兩岸間的隔閡。

朱立倫指出，今晨獲悉尼加拉瓜共和國宣布與中華民國斷交，中國國民黨與全體國人同感痛心、遺憾，但面對風雨，我們一定要堅強起來，更要堅定捍衛中華民國主權尊嚴與2300萬同胞的安全與繁榮。

朱立倫表示，尼加拉瓜政府背信忘義，不顧台灣長期的協助與支持，令國人深感憤怒。中共長期謀取我國邦交國、持續打壓我國國際空間，我們深感遺憾。對於任何破壞臺海和平、傷害臺灣人民情感的作為，本黨絕不接受。

朱立倫表示，國民黨再次呼籲兩岸應該以對話代替對抗，用善意交流取代惡意傷害。唯有對話交流，相互尊重才能提升善意化解兩岸間的隔閡。他強調，國民黨堅定捍衛中華民國的立場絕不改變，國民黨會堅定地與愛好自由民主的台灣人民及國際民主社會站在一起。

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