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19歲男過彎失控撞路旁2車　他幸運輕傷但要賠到賣腎了

▲桃園市林姓男子9日凌晨開車行經龜山區振興路時，疑因過彎車速過快，失控撞上路旁車輛，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林姓男子9日凌晨開車行經龜山區振興路時，疑因過彎車速過快，失控撞上路旁車輛，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子9日凌晨開車從新北市林口區往龜山區，行經振興路轉彎路段時，疑因車速過快打滑失控撞上路旁停放的2輛車，巨大聲響嚇醒路旁住戶出門查看，龜山警方與警消據報趕抵現場，林姓男子所幸僅受輕傷，但自己的轎車與路旁2輛車則受損嚴重，警方為林酒測，沒有酒精反應，初判研判是轉彎車速過快肇禍，真正肇事原因仍需進一步調查釐清。

▲桃園市林姓男子9日凌晨開車行經龜山區振興路時，失控撞上路旁車輛，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林姓男子9日凌晨開車行經龜山區振興路時，失控撞上路旁車輛，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，19歲的林姓男子9日凌晨2時19分許，從林口區往龜山方向行駛，行經龜山區振興路830號轉彎路口處，突然失控撞向路旁車輛，造成1輛轎車與小貨車被撞飛，林男轎車車頭也受損嚴重。

▲桃園市林姓男子9日凌晨開車行經龜山區振興路時，失控撞上路旁車輛，警消到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林姓男子9日凌晨開車行經龜山區振興路時，失控撞上路旁車輛，警消到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山分分局交通分隊員警到場處理，所幸林姓男子與同車乘客僅受輕傷並無大礙，警方為林酒測，酒測值則為零，林坦承轉彎車速過快才失控肇禍；警方呼籲，民眾駕車應遵守道路限速，行經彎道更應減速慢行，以避免類似交通意外發生。

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