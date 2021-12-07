上禮拜買的沒熟！男大鬧炸雞攤...掀瀝油盤再噴辣椒水被起訴

▲男子不滿買到的炸雞沒熟，一周後掀翻攤商剛起鍋的炸雞，被起訴毀損罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北李姓男子不滿1個禮拜前，到市場買的炸雞沒炸熟，找上攤商老闆，希望給個交代，結果一言不合，李男動手掀起瀝油盤，再接著拿出辣椒水噴老闆，導致老闆眼睛紅腫受傷，台北地檢署7日依傷害起訴李男，另外李男掀起瀝油盤的時候，剛炸好的雞塊都飛了起來，掉到地上弄髒就不能再賣再吃，則被起訴涉嫌毀損罪。

40多歲的李姓男子先前就曾因行車糾紛，持辣椒水噴傷對方而遭控傷害，9月14日接近中午時，李男騎車載著妻小到台北市吳興街市場，獨自下車到炸雞攤前，質疑老闆上禮拜賣給他的炸雞沒熟，李男還說可以拿照片給老闆看。

▲炸雞攤老闆覺得被找碴，不想裡會，結果被噴辣椒水導致眼睛紅腫。（示意圖／unsplash）

20多歲的老闆覺得李男存心找碴，拒看照片，雙方開始激烈口角，李男一時激動，把炸鍋旁用來擺放剛起鍋炸雞的瀝油盤子掀起來後，原本準備要離開，卻又突然轉身，拿出辣椒水朝老闆噴灑，炸雞攤的員工在一旁見狀，上前和老闆合力將李男壓制在地。

炸雞攤老闆提告指控，李男把他的眼睛噴到紅腫受傷，剛出爐的炸雞被這麼一掀，沒辦法再賣，至於瀝油盤雖然也被弄壞，但可自行焊接修復，就不追究，李男則反控老闆和員工把他打傷。

檢察官根據監視器以及路人手機錄影畫面，認為李男掀起瀝油盤時，明顯可以看到盤上的炸雞塊飛了起來，無論掉到其他客人身上或地上，都已經弄髒不能再賣，造成老闆損失，因此依傷害、毀損罪起訴李男，至於老闆和員工為了搶奪辣椒水而壓制李男所導致的傷勢，屬於正當防衛，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

噁男領帶綁熟女「吮腳趾」 囚禁性侵不准如廁：可以幫妳...

家暴案升級「網軍案」 國民黨告發林秉樞無業月花40萬涉洗錢

快閃詐騙4天得手上千萬！ 檢提醒【這種符號】就是釣魚簡訊