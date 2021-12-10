眼睛收好來！逛士林夜市看一眼　點燃5打4對戰...1女突氣喘發作

▲北市士林區基河路9日凌晨0時許，只因路過不看不順眼竟雙方竟當場互毆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

眼睛不能亂看？北市士林區基河路上9日凌晨，發生一起聚眾鬥毆事件。據悉，兩派人馬互不認識，各自帶女友逛完夜市站在路邊聊天，豈料一方經過竟遭嗆「你在看什麼！」戰火燃起。甲方薩男、陳男、劉男、吳女、吳女與乙方張男、傅男、謝女、饒女，當街上演全武行，甲方更有人持空氣槍，導致兩方各自有人掛彩，9人詢後依傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，兩派（均20至30歲）剛逛完夜市，就在基河路130號擦肩而過，僅因互看不順眼，甚至被嗆了一句「你在看什麼」，有詐欺、毒品前科的甲方3男2女人直接動手起來，不堪示弱的乙方2男2女開始嗆聲也以肉拳搏擊，甚至有人一度亮出空氣槍示威，場面一度混亂，深夜大聲叫囂也引民眾隨即報警處理。

警方獲報後趕抵現場，雙方也已經停戰。回警局後，乙方向警供述有喝點酒，但先動手的是甲方，由於9人都有受傷，甲方其中1名男子送醫發現有腎衰竭及橫紋肌溶解症，初步了解不是鬥毆造成，而是有慢性疾病，目前仍在院治療中，警方也查扣空氣槍2把等物證。全案依聚眾鬥毆、傷害、殺人未遂移送士林地檢署偵辦。

▼移送地檢署複訊，1名女子突然氣喘發作緊急叫救護車。（圖／記者黃宥寧攝）

8人移送士林地檢署複訊，昨晚間10時許，其中1名女子因氣喘發作無法問訊，檢方緊急叫救護車前往地檢署，約20分鐘左右，救護車空車離開，據悉，女子看見救護人員後，身體恢復正常，無任何不舒服，檢察官詢問後，薩男等3人各以2萬交保、4女及1男無保但限制住居。