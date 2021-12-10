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【廣編】新國大與港中大台灣校友會　簽署合作備忘錄

▲雙方簽署MＯＵ。（左：新國大台灣校友會理事長吳寶春 ／右：港中大台灣校友總會理事長魏榮宗）（謝江如／攝影）

▲雙方簽署MＯＵ（左：新國大台灣校友會理事長吳寶春 ／右：港中大台灣校友總會理事長魏榮宗）。（謝江如／攝影）

【廣編】

新加坡國立大學商學院台灣校友會與香港中文大學台灣校友總會於110年11月30日由雙方校友會的理事長吳寶春和魏榮宗代表簽署ＭＯＵ策略聯盟合作協議備忘錄，締結友好合作交流關係。

新國大商學院台灣校友會自成立以來，歷經五屆理事長的努力經營與耕耘，更在吳寶春無私奉獻、用心做事與心存感激的信念下，終於開枝散葉，與國內多所知名企業、扶輪社等民間社團及各地名校ＥＭＢＡ校友會交流頻繁，校友們也因此聯繫更熱絡。此次，在新國大商學院台灣校友會與港中大台灣校友總會雙方的理事長、副理事長、秘書長的多方努力及數次會前會交流討論下，並特地舉辦兩校聯誼性質的美琪瑪企業參訪，終促成新國大商學院台灣校友會首次的締盟ＭＯＵ，意義重大非凡，為新國大商學院台灣校友會寫下新的里程碑。

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新加坡國立大學商學院ＥＭＢＡ學程目前亞洲排名Ｎo.１，國際頂尖的師資與浸潤式全方位學習模式，旨在培養管理菁英及企業領袖擴展國際視野，提升全球領導力，深化在地觀點，加強企業責任與提供多元文化的觸角，引領企業走向無限創新的新藍海。其核心價值與理念正與注重全球視野及關心社會脈動的香港中文大學商學院ＥＭＢＡ不謀而合。香港中文大學商學院更是首家開辦ＭＢＡ及ＥＭＢＡ的商學院，頂拔的師資培育出逾四萬名領袖菁英，校友的網絡遍佈全球，校友的職業生涯晋升與突破更是全球排名第一。此次兩所頂尖大學ＥＭＢＡ台灣校友會的締盟，符合兩校的期盼，不但可喜可賀，更是互助互信，共融與共榮。

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