改善當前兩岸氛圍　夏立言提三點建議「秉持求同存異」理念

▲國民黨副主席夏立言與大陸國台辦副主任龍明彪視訊問候。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

我友邦尼加拉瓜宣布與台斷交的同時，大陸第13屆海峽論壇今(10日)在廈門登場。國民黨副主席夏立言擔任2021海峽青年論壇的台北方的致詞嘉賓，談到現今兩岸關係，他提出三點建議，強調兩岸應該營造對青年友善、溫馨交流環境，秉持「求同存異」的理念，相互理解，化解分歧，才能消滅兩岸距離感。

尼加拉瓜宣布與台斷交，大陸官媒於今天上午九點多宣布與尼加拉瓜復交。同一時間，夏立言透過視訊參加海峽青年論壇開幕式。大陸國台辦副主任龍明彪首先向台北老朋友們問候，夏立言則簡短回應「非常謝謝」。

致詞環節，夏立言首先提到，過去在馬英九政府跟國民黨執政的8年期間，一直致力於推動兩岸的經貿文化交流合作，鼓勵兩岸青年擴大交流，陸客、陸學到台灣念書的求學人數也大幅度增加。隨著近年來兩岸交流開始遭遇一些挫折，兩岸青年交流不可避免的被陷入瓶頸。

▲ 針對兩岸現況，夏立言提出三點建言 。（圖／記者任以芳攝）

夏立言指出，眾所周知的原因很多，再加上國際局勢，還有新冠肺炎的影響，造成兩岸關係愈趨緊張，導致來台陸生人數快速的流失。導致兩岸部分青年交流意願降低。他也提出國民黨三個方向與想法來跟大家分享，希望能有助於改變當前的兩岸氛圍，讓兩岸青年有更好交流。

夏立言說，第一，從疫情發生以來及時承受一定的壓力，但中國國民黨在保障陸生與陸配的權益方面，我們各種努力從未退卻。我們也看到大陸政府近年來提出相關的政策，以及在各省市打造台灣青年創業基地的努力，其中以福建省尤為積極，我們兩岸在這一點上面應該有所共識，而且要繼續的堅持下去，確保兩岸青年能夠持續而長久的交流。我們希望未來這些有利於台灣青年赴大陸打拼的相關政策，能夠更確實的照顧在大陸工作的台灣年輕人。

第二，按相關政策規劃方面應該設計的更為細緻，以擴大交流的深度，漢語廣度，以及增加雙方從政治、經貿到社會、歷史、文化各個不同層面的深刻認知，按相互的理解，首先我們應該擴大交流的群體，吸引更多兩岸的青年參加。其次要針對不同的群體進行由淺到深的一體規劃，注重與行做共同的歷史記憶和身份認同，增加情感層面的交流和基本。此外，對於兩岸經貿合作所產生的正面效應，也要更有效的宣傳暗溝通，讓兩岸青年都認識到和平發展按經貿合作的可貴與重要。

第三，我們認為兩岸都應該致力於營造一個對青年友善溫馨開放的一個交流和發展的環境，要秉持著求同存異的理念，透過持續的交流，相互的理解，從而化解分歧，消滅兩岸的距離感。我們也相信這是兩岸不同時代的共同使命。

▲2021年海峽青年節於廈門舉行。（圖／記者任以芳攝）

夏立言總結，目前兩岸關係的確面臨一些困難，但過去長時間以來，我們說累積的善意以及雙方社會在各方面深厚的連接，仍然構成了一個堅實的基礎，不會因為短期的政治起伏而消失。況且兩岸青年在血緣和文化方面都非常接近，所要面對的生活挑戰和未來的憧憬也很相似，這些有利於雙方交流與合作的因素，相信也不是一時之間政治的扭曲就可以改變的。

最後，夏立言說，現在兩岸關係面臨關鍵扭轉的時刻，兩岸青年循序漸進，一步一腳印的前進。今天與會的各位都還非常年輕，假以時日，相信一定能夠累積出非常可觀的成就。