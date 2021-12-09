衝台南「狂念神秘咒語」　真相長知識！成大生笑推：進去秒學

▲台南花園夜市。（圖／台南市政府提供，黃郁清攝）

網搜小組／周亭瑋報導

台南素有「美食之都」的封號，各種道地小吃狂吸觀光客朝聖，就有網友笑談，在地獨有的「一串神秘咒語」，其用途引起共鳴，不少成大學生也認證，「進去就學到了！」

一名女網友在Dcard提到，她之前在網上看到，能用「大大武花大武花」這句話來分辨是否為台南人，於是她便學起來轉述給男友聽，而對方狂笑了1分鐘，才解釋背後含意。

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由於台南每天都有不同的夜市輪流開，所以才有了「大大武花大武花」這段口訣，方便記得周一到周日的夜市順序，而「大、武、花」分別代表大東夜市、武聖夜市及花園夜市。

▲台南大東夜市。（圖／記者林悅翻攝）

po文釣出許多在地人，紛紛回應「『大大武花大花花』馬ㄟ通哦」、「離鄉臺南人淚推」、「雅齊亞齁」、「秒懂XD，我是隔壁縣市的高雄人」、「原生台南人，但其實我是上了大一還是大二才聽過這句話，因為我的夜市清單裡沒有大東X」、「秒懂」，還有成大生表示，進去學校後必學。

值得一提的是，原本預計今年3月底開幕的「大旺夜市」，主打千坪貨櫃市集，讓不少人引頸期盼；然而，後來台南市政府又跳出來表示，該申請案件還在審核中，尚未准駁，同時呼籲業者，在未獲准前切勿逕行營業，以免觸法。