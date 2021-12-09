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台南蕭壠蘋果樂園周六登場　市府將贈送500位精美小禮物

▲2022台南市耶誕跨年系列活動，周六將舉辦第3場親子活動「蕭壠蘋果樂園」，前5百位小朋友可獲精美小禮物。（圖／記者林悅翻攝）

▲2022台南市耶誕跨年系列活動，周六將舉辦第3場親子活動「蕭壠蘋果樂園」，前5百位小朋友可獲精美小禮物。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022台南市耶誕跨年系列活動，11日周六將舉辦第3場親子活動「蕭壠蘋果樂園」，市府9日宣布將贈送前5百位小朋友精美小禮物，邀請爸爸媽媽帶小朋友一起來看蘋果劇團表演，一起共度歡樂時光！

黃偉哲市長指出，今年耶誕跨年系列活動共舉辦3場親子活動，已經辦理的前2場活動叫好又叫座，吸引很多家長全家參與。本周六（11日）下午1時30分在佳里區蕭壠文化園區登場的「蕭壠蘋果樂園」，現場除了有蘋果劇團演出，還有以聖誕為主題的闖關遊戲--「幫幫聖誕老公公」，鼓勵爸爸媽媽帶小朋友一起來挑戰。

蘋果劇團本次將帶來《低頭族的小龍女》戲劇演出，將以熱鬧歌舞與深具啟發意味的題材，兼顧視聽效果與現場互動，不但適合學齡前後兒童觀賞，同時更適宜闔家欣賞，在3C產品過度依賴及使用的現今更具有其教育意義。此外，由於耶誕節即將到來，這場活動還將贈送前500名入場的小朋友精美小禮物，希望讓大家提前感受耶誕的歡樂氣氛。

黃偉哲市長強調，本次親子活動都是專門為小朋友量身打造，希望能邀請家長帶著小朋友，一起欣賞精采音樂劇團演出，創造親子同樂的珍貴回憶。也請小朋友來參加活動要記得提醒爸爸媽媽帶上口罩，才能保護自己和家人健康！

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