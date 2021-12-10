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尼加拉瓜與台斷交立刻與中國「復交」　陸外交部大讚：造福兩國！

▲▼中國和尼加拉瓜復交！（圖／翻攝自央視）

▲中國和尼加拉瓜復交！（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視》報導，10日早上9點46分，中國宣佈和尼加拉瓜復交。隨後，中國同尼加拉瓜在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。大陸外交部火速回應，這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。

大陸外交部官網發言人隨即對中尼復交發表談話稱，12月10日，中國同尼加拉瓜簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並恢復大使級外交關係。

發言人強調，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是歷史和法理事實，也是公認的國際關係準則。

發言人指出，尼加拉瓜是中美洲重要國家。尼加拉瓜政府承認並承諾恪守一個中國原則，同台灣斷絕所謂的「外交關係」，同中華人民共和國恢復外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。

最後，發言人承諾，中方願在和平共處五項原則基礎上，同尼方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。

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