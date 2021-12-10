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尼加拉瓜斷交前「最後一篇文」曝光　網見大合照傻了：真心換絕情

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／尼加拉瓜駐台大使館_Embanictw） 

▲一張大合照讓網友直呼「真心換絕情！」（圖／翻攝自Facebook／尼加拉瓜駐台大使館_Embanictw）

記者曾筠淇／綜合報導

尼加拉瓜昨（9）日宣布與台灣斷交，只承認中華人民共和國，台灣邦交國僅剩14國。就有網友注意到，在宣布斷交之前，「尼加拉瓜駐台大使館」粉專才剛發布與台南市合辦的中南美洲海鮮牛肉採購成果發表會，以現況回頭看，實在有些諷刺。

臉書粉專「尼加拉瓜駐台大使館_Embanictw」昨（9）日晚上8點48分貼文，提到尼國大使館7日參加外交部與台南市政府聯合舉辦的「2021中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，活動邀請到2名廚師結合台灣與尼國的優質食材，製作出美味的料理。

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然而才事隔兩天，尼加拉瓜外交部長蒙卡達昨就發布聲明，表示「尼加拉瓜共和國政府宣布，該國承認世界只有一個中國」、「中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府，台灣是中國不可分割的一部分」。而在尼國正式宣布與台灣斷交後，今（10）日早上9點46分，中國宣布與尼加拉瓜復交。

與台灣斷交的消息傳出後，就有網友到粉專上留言直呼，「真心換絕情」；不過也有些網友則表示，「大使與外交團隊辛苦了」、「每個國家都有自己的考量來取得自己國家最大利益，『德不孤，必有鄰』相信台灣始終會有站在一旁的民主夥伴」。此外，也有網友以簡體字回應，「中華人民共和國歡迎您」、「棄暗投明」。

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