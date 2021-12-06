前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！全家靠我一人

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽，被控涉嫌浮報詐領加班費，遭檢舉買春、違背職務行為收受賄賂，帳戶內更有1500多萬元不明來源財產，被依貪汙、詐欺罪嫌起訴。士林地院四度開庭，陳仍否認犯罪，且當庭問「我到現在還是搞不清楚我究竟涉貪時間點為何時？」最後更怨檢方準備相關程序從6月拖至今，結果一等就是半年，嚴重影響他的工作權。

▲前士林地院法官陳梅欽涉嫌有1537萬餘元財產來源不明遭起訴，他當庭怨訴訟進度慢懇求快一點。（圖／記者黃宥寧攝）

陳梅欽從2000年至2018年間，擔任士林地方法院民事庭法官，卻因不實報加班費，且言語騷擾女部屬，在2019年被司法院職務法庭判決免除法官職務，現已轉任律師。起訴指出，他在2018年間，與友人在外聚餐，未在法院加班，卻在人事差勤系統不實申請加班，詐得加班費新台幣6136元；此外，陳在2011年至2017年間承審多起訴訟案，屢遭檢舉收賄甚至接受招待買春，廉政署2017年立案調查，驚訝發現陳與妻子的金融帳戶，在2013至2018期間，由妻、胞姊陸續存入178筆少則1、2萬，多則70幾萬元，共1537萬200元不明存入。

審判長當庭協助兩造整理爭執、不爭執事項及論罪，陳不滿提出疑問「所謂廉政署立案調查是哪一案件？」公訴檢察官則表示「今庭呈函詢廉政署關於承辦事件案由來源可參閱職務報告是以『106廉立北字第60號』做調查」並指出，陳在2012年及2016年承審數件訴訟案件間遭檢舉，就可能收受賄賂做成表格。

陳義務辯護人提出疑問，對於檢察官貪汙是違背職務行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，卻叫被告就多年前財產做說明，是不符合該條例說明義務前提要件。

陳梅欽聽完後，仍一臉懵問「我還是看不懂要查公務員財產來源不明」，但根據他查的實務見解，如審判長講，一定是先涉貪，分他案，接著他又提問「在查涉貪過程才去我的發現財產來源不明，但依卷內資料，政風都說沒貪汙問題」，並綜合疑問看著公訴檢察官問「所以我是101年涉貪所以查我101年到104年，還是101年到107年每年都涉貪？」

▼陳梅欽庭後與律師快步離去。（圖／記者黃宥寧攝）

陳情緒激動解釋，他的胞姊在2012年將房子賣掉，淨賺1800萬，但起訴卻說胞姊沒收入，更形容成胞姊如他的「白手套」此外，他每個月都會給妻子6萬元生活費，接著忿忿不平指出被起訴理由有一個「我領的錢跟太太存入的錢不一樣，不一樣才正常啊！」妻子要存生活費前，會先預留幾千塊在身上，或者買完東西才存入，都很正常，更拉起嗓子不滿說「檢方就是認為家庭主婦存款超過2萬，天理不容，是這樣嗎？」更指出，「難道家庭主婦不該有其他金錢支配嗎，不該在生活費以外跟我要錢嗎？」

公訴檢察官希望函詢合作金庫有關陳梅欽貸款的還款來源為何，由於在2014年7月看得出陳還欠銀行611萬貸款、2012年1月也借750萬、2016年4月又借500萬，卻在2015年至2016年有較大筆現金存款，對此想問他是以何種方式還款，如果是以支票是以什麼帳號的支票，最後聲請傳喚陳梅欽姊姊。

審判長諭知，就檢察官聲請調閱合庫銀行還款方式，兩周內以書面聲請，至於要不要函詢會由合議庭另行決定，是否調查。

最後陳梅欽壓抑不住激動情緒，向審判長懇求「（訴訟進度）快一點，任何時間都能配合」更怨檢方明明在6月份相關程序就要提出，結果卻又拖半年，這一等對他的律師執業有影響，檢方一聽反問「案子會影響你的律師執業嗎？」他不耐煩指出「在澎湖小地方，本來大家都不知道，新聞一報不知道都知道，當別人問起，我又能說什麼，我全家都靠一人（收入來源）！」。

庭後，陳梅欽與律師快步離開法院，不接受媒體採訪，並坐上計程車快速閃去。