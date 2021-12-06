　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！全家靠我一人

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽，被控涉嫌浮報詐領加班費，遭檢舉買春、違背職務行為收受賄賂，帳戶內更有1500多萬元不明來源財產，被依貪汙、詐欺罪嫌起訴。士林地院四度開庭，陳仍否認犯罪，且當庭問「我到現在還是搞不清楚我究竟涉貪時間點為何時？」最後更怨檢方準備相關程序從6月拖至今，結果一等就是半年，嚴重影響他的工作權。

▲▼ 陳梅欽。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前士林地院法官陳梅欽涉嫌有1537萬餘元財產來源不明遭起訴，他當庭怨訴訟進度慢懇求快一點。（圖／記者黃宥寧攝）

陳梅欽從2000年至2018年間，擔任士林地方法院民事庭法官，卻因不實報加班費，且言語騷擾女部屬，在2019年被司法院職務法庭判決免除法官職務，現已轉任律師。起訴指出，他在2018年間，與友人在外聚餐，未在法院加班，卻在人事差勤系統不實申請加班，詐得加班費新台幣6136元；此外，陳在2011年至2017年間承審多起訴訟案，屢遭檢舉收賄甚至接受招待買春，廉政署2017年立案調查，驚訝發現陳與妻子的金融帳戶，在2013至2018期間，由妻、胞姊陸續存入178筆少則1、2萬，多則70幾萬元，共1537萬200元不明存入。

審判長當庭協助兩造整理爭執、不爭執事項及論罪，陳不滿提出疑問「所謂廉政署立案調查是哪一案件？」公訴檢察官則表示「今庭呈函詢廉政署關於承辦事件案由來源可參閱職務報告是以『106廉立北字第60號』做調查」並指出，陳在2012年及2016年承審數件訴訟案件間遭檢舉，就可能收受賄賂做成表格。

陳義務辯護人提出疑問，對於檢察官貪汙是違背職務行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，卻叫被告就多年前財產做說明，是不符合該條例說明義務前提要件。

陳梅欽聽完後，仍一臉懵問「我還是看不懂要查公務員財產來源不明」，但根據他查的實務見解，如審判長講，一定是先涉貪，分他案，接著他又提問「在查涉貪過程才去我的發現財產來源不明，但依卷內資料，政風都說沒貪汙問題」，並綜合疑問看著公訴檢察官問「所以我是101年涉貪所以查我101年到104年，還是101年到107年每年都涉貪？」

▼陳梅欽庭後與律師快步離去。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 陳梅欽 。（圖／記者黃宥寧攝）

陳情緒激動解釋，他的胞姊在2012年將房子賣掉，淨賺1800萬，但起訴卻說胞姊沒收入，更形容成胞姊如他的「白手套」此外，他每個月都會給妻子6萬元生活費，接著忿忿不平指出被起訴理由有一個「我領的錢跟太太存入的錢不一樣，不一樣才正常啊！」妻子要存生活費前，會先預留幾千塊在身上，或者買完東西才存入，都很正常，更拉起嗓子不滿說「檢方就是認為家庭主婦存款超過2萬，天理不容，是這樣嗎？」更指出，「難道家庭主婦不該有其他金錢支配嗎，不該在生活費以外跟我要錢嗎？」

公訴檢察官希望函詢合作金庫有關陳梅欽貸款的還款來源為何，由於在2014年7月看得出陳還欠銀行611萬貸款、2012年1月也借750萬、2016年4月又借500萬，卻在2015年至2016年有較大筆現金存款，對此想問他是以何種方式還款，如果是以支票是以什麼帳號的支票，最後聲請傳喚陳梅欽姊姊。

審判長諭知，就檢察官聲請調閱合庫銀行還款方式，兩周內以書面聲請，至於要不要函詢會由合議庭另行決定，是否調查。

最後陳梅欽壓抑不住激動情緒，向審判長懇求「（訴訟進度）快一點，任何時間都能配合」更怨檢方明明在6月份相關程序就要提出，結果卻又拖半年，這一等對他的律師執業有影響，檢方一聽反問「案子會影響你的律師執業嗎？」他不耐煩指出「在澎湖小地方，本來大家都不知道，新聞一報不知道都知道，當別人問起，我又能說什麼，我全家都靠一人（收入來源）！」。

庭後，陳梅欽與律師快步離開法院，不接受媒體採訪，並坐上計程車快速閃去。

►152元就能除腳臭

ET快訊
Omicron侵犯兒童！　陳時中曝「大規模停課」時間點
14縣市「打疫苗優惠」一次看　最高領500元現金
北車「打疫苗領100元」人潮炸裂！　網看傻：還以為春節返鄉
前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！
《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」！只回一句話全場笑了
快訊／男騎電動車闖紅燈　遭轎車高速衝撞慘死
視訊鏡頭前900人傻眼　CEO突宣布「上線開會的你各位被解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！全家靠我一人

台84死亡車禍！小貨車遭曳引車追撞　駕駛重傷送醫不治

軍妻就醫發現優惠沒了　揪出老公偷偷退伍還養小三

號誌出包「全綠」惹禍　未婚郵差傷腰椎索國賠！憂不能傳宗接代

恐怖畫面曝！南非籍男子路口遭撞　「騰空飛越轎車」重落地亡

獨／仙人跳風波後…網紅青青21歲當闆娘買2千萬豪宅　辛酸童年曝

影片曝！屏東混凝土預拌車撞電桿衝民宅　駕駛命大僅擦傷

受虐妻被掐脖後腦杓著地　大街揮手喚不回眼睜睜看警車離去　

快訊／高雄「評價4星」燒肉店廚房竄烈火！　員工急奔陽台呼救

網狂刷留言替比特犬求情！潘孟安「不用再洗版」：努力媒合認養

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

《聲林之王3》唱《李白》...好聽到小宇敲碗發專輯　哈林.徐佳瑩.徐若瑄笑著看：最開心的表演！

前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！全家靠我一人

台84死亡車禍！小貨車遭曳引車追撞　駕駛重傷送醫不治

軍妻就醫發現優惠沒了　揪出老公偷偷退伍還養小三

號誌出包「全綠」惹禍　未婚郵差傷腰椎索國賠！憂不能傳宗接代

恐怖畫面曝！南非籍男子路口遭撞　「騰空飛越轎車」重落地亡

獨／仙人跳風波後…網紅青青21歲當闆娘買2千萬豪宅　辛酸童年曝

影片曝！屏東混凝土預拌車撞電桿衝民宅　駕駛命大僅擦傷

受虐妻被掐脖後腦杓著地　大街揮手喚不回眼睜睜看警車離去　

快訊／高雄「評價4星」燒肉店廚房竄烈火！　員工急奔陽台呼救

網狂刷留言替比特犬求情！潘孟安「不用再洗版」：努力媒合認養

重看林秉樞對話紀錄發現很多「暗示性語句」　四叉貓：當年我真單純

林冠艇全青少跆拳賽絕殺進4強　國一才開始為獎金練下去

台北市成棒隊成富邦教練改組主力　目前未傳出有異動

三星李在鎔晚間啟程飛中東！預計會晤阿國高層　加強緊密合作

北市促銷莫德納！議員質疑「僅1醫院能打」　市府：還有18家特別門診

清純網紅豐唇21次「厚到佔全臉三分之一」！神複製梁朝偉《射鵰》香腸嘴

Omicron侵犯兒童！陳時中曝「大規模停課」時間點

台灣難有下個護國神山！　張忠謀：三星是台積電重要對手

她-196°C冷凍30年等復活！丈夫「早有新歡」：我是人有正常慾望

林秉樞人脈全靠裝熟　高嘉瑜好友用一招擺脫：他就不鳥我了

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

機車擦撞千萬名車　求騎士陰影面積

6女開車誤闖露營區　業者關門捶車

21歲壽星酒吧護花　持刀捅死外送員

林秉樞存款2336萬　公關曝網軍行情價

紡織老董外遇裸退　2250萬股份全給妻

獨／Ubike男童撞特斯拉逃逸　車主心碎追凶

彰化母子遭虐！警曝「現場畫面」家暴男在外面　2警被記申誡

李柏璋曾偷拍小三性愛片遭通緝　她被正宮求償才知受害

獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光

躲棉被發抖暴哭　正義哥不捨到彰化砸車

網友替比特犬求情　潘孟安：努力媒合認養

更多熱門

相關新聞

南非籍男子路口遭撞　「騰空飛越轎車」重落地亡

南非籍男子路口遭撞　「騰空飛越轎車」重落地亡

花蓮縣吉安鄉6日上午發生一起死亡車禍！一名南非籍男子騎電動車闖紅燈，被一輛自小客車迎面撞上，猛烈撞擊力道導致男子噴飛至對向車道，倒地後頭部重創，經緊急送醫後仍不幸宣告不治。

混凝土預拌車撞電桿衝民宅　駕駛僅擦傷

混凝土預拌車撞電桿衝民宅　駕駛僅擦傷

毒品原料用「化妝品」闖關　檢警查獲54公斤「喵喵」

毒品原料用「化妝品」闖關　檢警查獲54公斤「喵喵」

車主保養車等報價　直接開走警圍捕

車主保養車等報價　直接開走警圍捕

21歲壽星酒吧護花　持刀捅死外送員

21歲壽星酒吧護花　持刀捅死外送員

關鍵字：

陳梅欽法官律師違反貪汙治罪條例法評會 影音

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

林心如洩《華燈》兇手

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面