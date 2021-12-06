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社會 社會焦點 保障人權

酗酒夫嗆「查出肝有問題就殺了妳」　妻秒搬家驚恐躲5年

記者黃翊婷／新北報導

小慧（化名）28年前結婚後搬來台灣與丈夫阿萬（化名）同住，這才發現對方長期酗酒又好賭，還會對當時才2、3歲的孩子拳打腳踢，甚至因為酗酒可能導致肝病，竟威脅她「如果檢查結果有問題就要殺了妳」，就算搬家仍被跟蹤，躲躲藏藏5年，這才終於提起勇氣訴請離婚。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲小慧婚後來台與阿萬同住，兩人卻經常發生爭執。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

小慧在判決書中主張，和阿萬是在1993年間結婚，婚後育有1子1女（現皆已成年），一直到1996年才搬來台灣同住，她這才發現丈夫長期酗酒、好賭成性的惡習，有時酒醉打牌後發脾氣，就對當時年僅2、3歲的孩子拳打腳踢，讓她每天生活在恐懼中，長期以來不吃安眠藥就無法入睡。

更讓小慧無奈的是，丈夫不願意承擔家庭經濟，賺來的錢都只顧自己花用，這就算了，由於丈夫長年酗酒可能會導致肝病，2016年10月間竟然揚言，「如果檢查結果有問題就要殺了妳」，嚇得她隔天馬上搬家，結果竟遭跟蹤到租屋處，「他還變裝敲我的門」，如今兩人分居長達5年，孩子們也都已經成年，這才決定鼓起勇氣訴請離婚。

對於上訴指控，阿萬辯稱，妻子所說的有部分不是事實，而且也沒有證據，2016年10月是妻子自己搬出去，但隔年4、5月間有回來同住2、3個月，後來就把他趕回舊家，「我從2017年起就住在舊家，我一退休，她就跟我鬧離婚。」

▲▼哭泣,家暴,性侵,女,受害,床上,房間,示意圖。（圖／視覺中國）

▲阿慧指控受到丈夫威脅生命，嚇得隔天馬上搬家。

然而，兩人的子女出庭證稱，從小到大經常看到父母吵架，父親甚至會動手推母親，或是作勢要打，「母親搬出去的前一晚，我有印象父親說生病要幹嘛，講類似同歸於盡的話，挺激進的話」；至於後來父親為何回去舊家自己住，他們回答，「是父親自己搬走的，他一開始搬出去的時候有提到要搬回來一起生活，但後來就沒有了。雙親沒同住的時期，奶奶家有事情才會通知，其餘都沒什麼聯絡。」

新北地院法官認為，阿萬雖然聲稱小慧的說詞不實，卻未對此進行答辯，加上孩子們的證詞，可見夫妻倆的確常有衝突、關係不睦，考量到分居期間兩人少有聯繫，夫妻關係有名無實，他也沒有做出任何修復、彌補婚姻的舉動，雙方早已無意解決婚姻困境，難認有回復的希望，最終裁准小慧的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

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