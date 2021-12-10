中國在海峽論壇前、民主峰會搶尼加拉瓜　涉外高層：對民主社會的挑釁

▲總統蔡英文先前才接見尼加拉瓜大使李蜜娜(Mirna Mariela Rivera Andino)。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

尼加拉瓜宣布於台斷交，我國邦交國剩下14國。對此，涉外人士10日表示，這個時間點選在海峽論壇前夕，且是在民主峰會期間，無非是對國際民主社會的挑釁。

外交部指出，尼加拉瓜7日舉行總統大選，由奧德嘉總統及穆麗優副總統勝選連任，由於在選舉過程中，奧德嘉政府持續對反對派總統初選可能候選人等異議人士進行逮捕等全面性打壓作為，遭到國際民主社會的普遍譴責與制裁，至今包括美、英、歐盟及美洲國家組織(OAS)等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果。

對於尼加拉瓜內部的行為，外交部表示，台灣身為民主陣營的一員，曾呼籲尼方應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。

外交部表示，由於國際制裁使尼國經濟壓力更大，但奧德嘉政府對此採取更強烈的抗議與反擊，除主動宣布退出美洲國家組織之外，更與包括中國等威權集團靠攏，日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財長訪問俄國簽署協議進行核能方面的合作。

涉外人士進一步指出，除了尼加拉瓜主動退出美洲國家組織，接觸中國威權集團之外，在其宣布斷交的時間點也有「刻意」的意味，選在海峽論壇的前夕，以及民主峰會正在進行當中，這個動作無非是針對美國與國際民主社會的挑釁。