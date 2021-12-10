快訊／實驗室女新北足跡曝光　7-11、家樂福、康是美

▲案16816新北市足跡。（圖／新北衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

指揮中心昨（9日）晚宣布新增1例疑實驗室感染的本土病例，初判染Delta變異株。新北市長侯友宜今上午（10日）火速召開記者會，他表示，確診者居住地在汐止，接觸者66人，居家隔離44人（43人目前陰性），並公佈新北市的足跡。

中央流行疫情指揮中心昨晚緊急召開記者會，宣布國內新增1例COVID-19本土病例（案16816），為20多歲女性，曾任職中央研究院實驗人員，已匡列85人隔離並漏夜採檢。指揮官陳時中說，待第1圈接觸者採檢結果出爐才能研判對耶誕、跨年活動影響，且至少要觀察2週。

案16816確診者新北市公共場所足跡

11/28

11:00-13:00 遠雄廣場陶板屋(汐止區新台五路一段)

13:29-13:35 遠雄廣場2F寶雅(汐止區新台五路一段)

13:35-14:00 遠雄廣場2F宜德利家具(汐止區新台五路一段)

14:00-15:30 遠雄廣場B1F家樂福(汐止區新台五路一段)

11/29

18:23-19:10 初原麵廠汐止工建店(汐止區工建路)

12/1

18:00-19:20 孫東寶汐止南昌店(汐止區南昌街)

12/7

20:00-20:30 7-11新工建門市(汐止區中興路)

12/8

15:20-15:25 康是美北峰門市(汐止區福德一路)