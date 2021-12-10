實驗室女8天跑4餐廳！網見「超夯1家」喊內行　下秒驚抖：自求多福

▲不少網友都覺得「大三元酒樓」不錯吃。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣維持35天「本土＋0」破功，曾任中央研究院基因體研中心實驗室研究人員的20多歲女性（案16816）確診。確診女子的足跡遍布雙北，就有網友仔細看了活動史以後，忍不住大讚「懂吃喔」、「也太懂吃，美食咖」。

指揮中心昨（9日）晚宣布新增1例疑實驗室感染的本土病例，確診女子已經接種2劑莫德納疫苗，11月中旬在工作過程曾接觸病原，當下並無症狀，11月26日出現輕微咳嗽症狀，12月4日加劇，12月8日嗅、味覺異常，就醫採檢後於昨（9）日確診，初判染Delta變異株。

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確診者居住地在汐止，足跡則遍布雙北，包含京站、屈臣氏等，另也頻繁出沒於捷運南港-東門站。值得一提的是，在餐館部分，女子去過汐止遠雄廣場的陶板屋、孫東寶汐止南昌店、大三元酒樓、台北月見ル君想フ餐廳。

▲案16816活動史。（圖／指揮中心提供）

由於女子去過不少餐廳，因此消息曝光後，就讓不少網友在PTT上歪樓表示，「真會吃，厲害」、「大三元我吃不起，羨慕」、「月見君想的咖哩超好吃耶，有四種口味」、「吃好料的餒」、「大三元好吃，常常去吃」、「大三元吃過，不錯吃」。

此外，也正因女子用餐的地點都很熱門，因此也有些網友不禁憂心表示，「大三元吃飯真的抖爆」、「大三元酒樓一定一群人一起吃的吧」、「餐廳內用就自求多福了」、「大眾運輸都有口罩不用擔心，怕的是吃飯的」。