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嘉義文化路夜市纜線地下化　逛街不再「頭頂三條線」

▲嘉市文化路特定區段21日辦理架空纜線下地工程，自來水管線25日已汰換完成。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市文化路特定區段纜線下地工程，未來逛街抬頭將不再見到電線雜亂。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與經濟部自來水公司第五區管理處、台電公司嘉義區營業處聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空電纜下地計畫」工程，逐步完成文化路(中正路至民族路)架空纜線下地及電桿拔除工程，將改善整體市容，屆時將重現天際線，同時兼顧防災。

▲嘉市文化路特定區段21日辦理架空纜線下地工程，自來水管線25日已汰換完成。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市文化路特定區段纜線下地工程。（圖／嘉義市政府提供）

市府工務處表示，文化路夜市商圈是嘉義市熱門觀光地標之一，是遊客搜尋美食口袋名單與市民獵食首選。電桿與纜線影響市容，若遇颱風強風吹襲，又有可能造成纜線脫落或電桿折斷的風險，影響民眾通行安全與作息。未來完工後，將可讓市容變得更美觀，也將避免因招牌施工等不慎碰撞導致的跳電、短路問題。

台電嘉義區營業處指出，施工工程分為「埋設管路」與「電氣」兩部分，本案管路分為2條，分別位於文化路兩側車道下，電氣則包含電纜佈設、變壓器安裝等，將拔除電桿，將電桿上的變壓器改成「亭置式變壓器」。

▲嘉市文化路特定區段21日辦理架空纜線下地工程，自來水管線25日已汰換完成。（圖／嘉義市政府提供）

本案施工先前已辦理實地會勘，並避開中華電信、欣嘉瓦斯等管線線路。電桿拔除作業估計將移除14支電桿，區段從中正路到民族路區間，路段範圍總長度約307公尺。後續將採「分區停電」，分為3至4區辦理，以縮短用戶停電時間，會提早發通知單。管線施工完成後，將陸續辦理整體路面刨鋪作業。請民眾提早改道配合交通管制減速慢行，造成交通不便，敬請見諒。

▲嘉市文化路特定區段21日辦理架空纜線下地工程，自來水管線25日已汰換完成。（圖／嘉義市政府提供）

「即將重現天際視野與更優良的供水品質，電纜下地與自來水管線汰舊換新將呈現清新的城市景觀。」市府與台水台電合作推動的工程將使商圈的「天空不再三條線」，後續路面刨鋪由工務處辦理，將以路面平坦的高度要求進行施作。文化路夜市商圈是嘉義市觀光經濟金雞母，為減低對店家影響及降低交通衝擊，市府請自來水公司及台灣電力公司於疫情三級警戒期間辦理自來水管老舊管線汰換及台電架空纜線下地，相信等疫情逐步趨緩後，商圈將以更清新亮麗的面貌迎接遊客與市民，為嘉義市的觀光經濟與人潮再衝一波！

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