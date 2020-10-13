▲新竹火車站大變身！純白簡約風「減法設計」網狂讚：美到讓人感動（圖／台灣設計研究院）



記者林育綾／綜合報導

新竹火車站大變身！台灣設計研究院以不碰觸古蹟本體為原則，運用「減法設計」，將火車站的空間場域、指標系統、天花照明等逐一進行「微改造」，就有完全不一樣的視覺感受，純白簡約風格，帶來全新的「美感體驗」，讓網友紛紛表示「太美了！」「美到感動！」「台鐵有救了！」「中壢站等你改造喔」。

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▲▼新竹火車站不一樣了。（圖／台灣設計研究院）

台灣設計研究院於7日在臉書粉專分享「新竹火車站不一樣了」，提到透過「減法設計」，將空間場域、指標系統、天花照明一一進行「微改造」，給大家全新的美感體驗，以不碰觸古蹟本體為原則，用 「更新」的概念展現車站的氣質。

其中天花板選用LED平板燈，簡化線條，改變過去原有的錯綜複雜，讓大廳更顯明亮、簡潔，延伸寬闊視野。

▲▼選用LED平板燈，簡化天花線條，改變過去原有的錯綜複雜，讓大廳更顯明亮、簡潔。（圖／台灣設計研究院）

▲新竹火車站改造前原先樣貌。（圖／台灣設計研究院提供）

而「指標系統」遵循2020台鐵識別系統設計規範，統一中英文字體，去除刻板色彩印象，優化指標系統，更加融入公共環境。另外也將現有物件整理收納，讓視覺主角回到「車站本身」，襯托古蹟原有的風貌，還給民眾一個舒適的候車空間。

▲「指標系統」遵循2020台鐵識別系統設計規範，統一中英文字體，去除刻板色彩印象，優化指標系統，更加融入公共環境。（圖／台灣設計研究院）

▲▼新竹火車站以「減法設計」進行微改造，美感升級。（圖／台灣設計研究院）

此次改造由經濟部及交通部指導，台灣設計研究院執行，邀請本埠設計、蔡嘉豪建築師事務所 B+P Architects、Bohan Graphic等共同設計製作。

▲▼新竹火車站以「減法設計」進行微改造，美感升級。（圖／台灣設計研究院）



而網友看了新竹火車站「改造」後的模樣，也紛紛留言讚美「台鐵有救了！」、「近幾年覺得最美的車站復舊改造！」、「以前新竹火車站真的又黑又髒，現在這樣的改變真的讓人感動」、「前幾天去有驚豔到，最大感受是明亮了許多！」、「減法設計！大支持！拯救台灣美學的第一步！」也有不少網友許願「中壢站等你改造喔！」「太美了，拜託你們慢慢拯救全台各大火車站嗚嗚」。

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