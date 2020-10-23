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台灣「校園改造」獲日本國際級大獎！減法設計讓垃圾回收站也變美

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▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

▲台灣設計研究院在2019年的「校園美感設計實踐計畫」專案，獲選日本國際級設計大獎。此為台南市新東國小學校餐廳，透過機能優化，打造複合式的空間使用機能。（圖／台灣設計研究院）

記者林育綾／綜合報導

「台灣設計研究院」日前分享新竹火車站改造，引發網友讚嘆，而他們在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來更獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮，首波選出9所台灣校園進行改造，透過「減法設計」等3大策略，改造項目包括教室、司令台、川堂、中廊、師生餐廳等，甚至「垃圾與資源回收站」也美感大升級！

▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

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▲台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

「2019學美．美學—校園美感設計實踐計畫」由教育部委託台灣設計研究院執行，此計劃在今年報名日本國際級設計大獎GOOD DESIGN AWARD BEST 100，從全球4,769件作品中脫穎而出，評審團在講評中提到，「在出生率下降及學校設施老舊的背景下，在有限的預算內為學校師生實現有意義且易於使用的設計⋯該計畫具廣泛的智能性，包括美觀和設計。隨著新課綱的修訂，師生與設計團隊共同參與新的設計內容，是一個充滿活力的教育機會，值得日本參考。」

▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

▲▼屏東大同高中「改造前」的垃圾回收空間。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

該專案在2019年共有172所學校提出申請，經過兩階段評選及實地考察後，共選出9所學校做為首波參與學校，改造項目包含教室、司令台、川堂、中廊、垃圾與資源回收站、師生餐廳、指標系統、電纜線及管線整理⋯等，幾乎是全國學校遇到問題的縮影。

▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

▲▼屏東大同高中「改造後」的垃圾回收空間。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

▲屏東大同高中「改造後」的垃圾回收空間。（圖／台灣設計研究院）

設計團隊們歷經10個月的努力，挑戰以設計思維翻轉教育、帶動校園美學改造運動，秉持「減法設計」、「閒置再造」、「可複製性」3大策略，為9所學校把脈並解決問題。

團隊表示，以設計專業導入校園，從行為、環境等各方面，進行更整體性的設計思考，幫助學校發現問題、解決問題，甚至是預防問題，這是「學美‧美學」專案所賦予的責任。

▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

▲校園改造示範案例：花蓮縣明禮國小川堂，透過設計優化校園的公共設施，翻轉傳統使用機能的想像。（圖／台灣設計研究院）

除了校園美感改造之外，更希望從根本解決校園環境問題，並開創新的教育思維與解決方案。2020年的計畫更擴大影響範圍，將挑戰完成25所校園的美學改造。目前各校設計已全部定案，改造工程正如火如荼的展開，預計將在明年年初發表成果。

▲▼台灣設計研究院在2019年的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」專案，近來獲選日本國際級設計大獎2020年度「GOOD DESIGN AWARD BEST 100」殊榮。（圖／台灣設計研究院）

▲校園改造示範案例：雲林縣山峰華德福國小司令台，重新定義空間特質，發展校園生活與環境教育結合的新場景。（圖／台灣設計研究院）
 
而此次獲獎，不僅是對台灣設計力的一大肯定，更是彰顯台灣設計能量足以成為國際設計典範。台灣設計研究院院長張基義表示，「學美‧美學」專案是以平台角色為學校與設計專業搭起橋樑，展開校園美感改造，打造更美、更友善的學習環境。而面對未來更多的挑戰，設計將扮演重要角色，透過跨域的設計整合，將能為許多問題找到解方，此專案就是個最佳例證，未來「台灣設計研究院」也將透過更廣域的設計合作，讓設計成為重要的國力。

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