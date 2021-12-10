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逛到不想走！Roots outlet改裝成原始森林感再加碼折扣　內行買家驚「斷貨經典再現」

華泰名品城Roots cafe。（圖／記者周宸亘攝）

▲Roots歷經一個月大改裝，打造成原始森林感門市，用木頭塊拼接主視覺牆，很適合當作網美打卡景點牆。（圖／周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／桃園報導

最新網美景點拍起來！溫暖加拿大小木屋搬到華泰名品了。迎接新的一年來到，位於華泰名品二樓的Roots歷經一個月大改裝，男女裝櫃位及Roots Cafe終於重新開幕了！打造成原始森林感Roots outlet門市，把加拿大的原始森林中的小木屋、獨木舟、划船槳等元素放進店中，溫暖的木質裝潢，不用出國也彷彿身處加拿大，開幕期間加碼送折扣，更推出消費送贈品活動，周周有驚喜，帶你來看有哪些必逛重點！

華泰名品城Roots cafe。（圖／記者周宸亘攝）

▲結帳櫃檯區木紋牆配上粉紅楓葉，上方用圓木樹幹當裝飾，增添自由不羈的酷調。

人手一機的時代，吃喝玩樂都是手機先行，新改裝的店裡寬闊明亮又溫馨讓人很放鬆，Roots男女裝區必拍細節在這裡。用木頭塊拼接成一整個主視覺牆，遠看近看都有不同的質樸風格，視覺風格強烈很適合當作網美打卡景點牆，結帳櫃檯區後方木紋牆配上低調粉紅楓葉，上方用一大根圓木樹幹當裝飾，讓整個空間增添自由不羈的酷調；Roots透露，這次改裝後男裝、女裝、童裝、配件區的總數量相較改裝前增加5成更好逛更好買，保暖度佳又好看的經典連帽衣、T恤、外套等服飾類，更是冬天不能錯過的單品。

華泰名品城Roots cafe。（圖／記者周宸亘攝）

▲家庭客直接在這裡挑選親子裝，一次搞定全家穿搭！

迎接耶誕、跨年等一連串節慶活動，Roots outlet把加拿大小木屋搬進門市之外，服飾有一群死忠粉絲，網友們說「布料很厚軟又舒適又耐洗」、「用料好、剪裁設計也好」。Roots outlet開幕加碼活動，包括服飾全面3折起，單筆消費滿6件以上再享88折，並送虎年開運金300元，消費滿8000元送價值2280元的多功能後背包等，吸引民眾搶買，男裝、女裝、童裝的款式尺寸很齊全，有家庭客直接在這裡挑選親子裝，一次搞定全家穿搭！內行買家更不能錯過Roots outlet的皮件區，以皮鞋起家的加拿大品牌Roots，現場展出數量眾多的皮鞋以及皮件包包，每款全是加拿大製作、植物染，內行買家一到立刻鎖定這區，「很多經典款已經在正櫃斷貨，居然在這看到」、「皮鞋有防水款，尺寸很齊，一定要快買」、「皮件包包很輕，好裝又不用保養」。

華泰名品城Roots cafe。（圖／記者周宸亘攝）

▲內行買家一到立刻鎖定皮件區，每款全是加拿大製作、植物染。

華泰名品城Roots cafe。（圖／記者周宸亘攝）

▲每個座位區設計成一座座小木屋，用餐時就像在小木屋中的木質餐桌吃飯一樣。

▲▼Roots,outlet,改裝。（圖／roots提供）

▲新加入很受歡迎的甜點加拿大海狸尾巴，共有蘋果肉桂與楓糖香蕉兩種口味。（圖／roots提供）

吃美食就是要拍照打卡！Roots Cafe改裝後更美更好拍，將經典灰白色系結合獨木舟做成座位區的燈架，每個座位區設計成一座座小木屋，用餐時就像在小木屋中的木質餐桌吃飯一樣，並在原木打造的空間中隨性搭配植栽點綴，看起來更時尚，兩側的照片牆還有隱藏亮點，Roots說：「餐廳主視覺牆的這些風景照，是創辦人位於加拿大的小木屋真實看出去的風景，讓這個空間更像加拿大。」Roots Cafe不僅僅是間網美拍照打卡餐廳，料理設計充滿加拿大特色風格，包括普丁薯條、鮭魚料理、燻鮭魚三明治等加拿大特色料理，今年新加入很受歡迎的甜點加拿大海狸尾巴，共有蘋果肉桂與楓糖香蕉兩種口味，發酵麵團揉成橢圓扁形狀油炸至金黃，上頭灑上楓糖、蘋果肉桂等佐料，網友說「在加拿大很常吃」、「有點像甜甜圈的甜點」、「冷冷的天趁熱吃這個超棒」。

華泰名品城Roots cafe。（圖／記者周宸亘攝）

▲週末每日消費前80名送贈品，周周有驚喜。

網友教戰守則說「3~5折時超好買！」Roots outle周年慶即日起～12/26下殺全面3折起，連店員都忍不住說單筆消費另有加碼贈品，平日於華泰服飾消費每日前50名送Roots Cafe 100元餐點優惠券，假日消費前50名加贈主餐7.5折餐點優惠券，週末只要有消費前80名另有驚喜，12/11~12/12送價值380元的梅森玻璃馬克杯、12/18~12/19送溫馨佳節陶瓷馬克杯（原價580元）、12/25~12/26送鉤環皮革卡套（原價680元），Roots表示：「這是在台首度只要消費就送贈品的活動，非常難得。」

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