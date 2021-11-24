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華泰名品城明年再進精品　挑戰破百億大關

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

▲華泰名品城近期公佈今年耶誕佈置，有種偽出國的感覺。（圖／華泰名品城提供）

記者蔡惠如／綜合報導

主打美式Outlet風格的華泰名品城，近期推出耶誕村佈置吸睛，疫情後從11月業績回穩，較去年同期成長12%，主力依然是由精品帶動，華泰名品城目前已有17間全台獨家的精品品牌，今年受疫情影響，6月至8月業績幾乎僅剩過往1成，今年預估營收約78億元，而明年預計將會再引進2至3間精品，目標挑戰百億大關。

華泰名品城前年三期正式落成全期開放，去年適逢周邊水族館、電影院等休閒設施到位，加上三倍券發放，即便是2020年是疫情年，業績仍大幅比2019年成長20%，年度業績達到91.8億元，是全台業績最好的Outlet單店，園區內有28個精品品牌，其中17間是全台獨家，包括Gucci、BURBERRY、巴黎世家、PRADA等，由於近期疫情穩定，11月精品帶動全區業績成長，光精品就較去年同期成長24％，也讓11月業績回復至疫情前。

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲今年9月在華泰名品城開設的YSL Outlet，內裝不輸百貨正櫃 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

但因受疫情影響，在6、7、8月份業績大受影響，也因疫情配合政府防疫共停業10幾天，加上三級期間人數降載至5成，影響到全年業績，華泰名品城總經理梁曙凡表示，今年整體業績暫估約78億元。

梁曙凡指出，疫情年台灣民眾暫停出遊，內需市場增加，加上台灣疫情穩定，有不少精品都轉至台灣銷售，許多精品品牌也開始發現，其實台灣民眾的消費力很強，漸漸看重台灣市場，包括精品在Outlet的門市，產品也變得更多樣化，數量也增加，讓消費者有更多選擇，預計明年仍會持續引進2至3個精品品牌，業績目標上看百億元。

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