中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

▲中研院。（圖／資料照）



記者黃巈禾／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室一名曾任職的女性研究員確診，初判感染Delta變異株。對於本土超過1個月零確診破功，總統蔡英文今（9日）強調，政府會全力守住疫情防線，請全體國人不用驚慌。

蔡英文表示，關於中研院P3實驗室研究人員感染事件，指揮中心已經在第一時間進駐現場，展開相關疫調及匡列作業，並要求中研院10日內提出相關檢討報告。

蔡英文指出，在今天傍晚也和行政院長蘇貞昌、 疫情指揮官陳時中保持密切聯繫，掌握相關狀況，更要求相關單位，迅速查明個案原因，確實執行各項防疫工作。

蔡英文強調，面對疫情，要嚴加戒備，也要拜託大家，出門務必維持防疫習慣：戴好口罩、量體溫、勤洗手、注意社交距離、確實執行實聯制，政府會全力守住疫情防線，請全體國人不用驚慌、繼續團結防疫，最重要的是，盡快完整接種2劑疫苗，保護好自己，就是守護大家。

該名確診者已列為本土個案（案16816）。陳時中表示，曾任中研院基因體研究中心的研究人員，10月中旬工作過程中接觸到病原，11月出現咳嗽，在社區染疫可能性相對低，個案也沒有出入境紀錄，相關接觸者是否有疑似個案，還要進一步調查，但因為工作場域具有風險，有接觸過相關病源，目前判定是本土案例。

至於傳出案16816染疫後才說出上月底曾不慎被實驗老鼠咬到，而該老鼠身上帶有的是英國Alpha變異株，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，內部調查有這樣狀況，但是否因此感染無法確定，且這個實驗室的操作也不只是操作英國病毒株而已，還是有操作其他病毒株。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，案16816已做過2次PCR，都是陽性，第一次Ct值15、第二次Ct值23，主要症狀就是咳嗽、嗅味覺異常，咳嗽症狀在通報時已經有所改善。

陳時中指出，雙北已積極展開疫調，目前匡列85人隔離，全部都會送到集中檢疫所，並漏夜做採檢，案16816的男友目前採檢陰性，但也要送集中檢疫所隔離。

事件發生後，疾管署防疫醫師、專家小組也都到場了解。陳時中表示，個案所屬實驗室暫停使用，整棟樓層全列居家隔離，也調閱實驗室錄影帶掌握相關接觸者，全棟人明天停止上班，進行健康偵測，有不適症狀要立即聯絡衛生單位。