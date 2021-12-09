　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

▲▼中研院。（圖／資料照片）

▲中研院。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室一名曾任職的女性研究員確診，初判感染Delta變異株。對於本土超過1個月零確診破功，總統蔡英文今（9日）強調，政府會全力守住疫情防線，請全體國人不用驚慌。

蔡英文表示，關於中研院P3實驗室研究人員感染事件，指揮中心已經在第一時間進駐現場，展開相關疫調及匡列作業，並要求中研院10日內提出相關檢討報告。

蔡英文指出，在今天傍晚也和行政院長蘇貞昌、 疫情指揮官陳時中保持密切聯繫，掌握相關狀況，更要求相關單位，迅速查明個案原因，確實執行各項防疫工作。

蔡英文強調，面對疫情，要嚴加戒備，也要拜託大家，出門務必維持防疫習慣：戴好口罩、量體溫、勤洗手、注意社交距離、確實執行實聯制，政府會全力守住疫情防線，請全體國人不用驚慌、繼續團結防疫，最重要的是，盡快完整接種2劑疫苗，保護好自己，就是守護大家。

該名確診者已列為本土個案（案16816）。陳時中表示，曾任中研院基因體研究中心的研究人員，10月中旬工作過程中接觸到病原，11月出現咳嗽，在社區染疫可能性相對低，個案也沒有出入境紀錄，相關接觸者是否有疑似個案，還要進一步調查，但因為工作場域具有風險，有接觸過相關病源，目前判定是本土案例。

至於傳出案16816染疫後才說出上月底曾不慎被實驗老鼠咬到，而該老鼠身上帶有的是英國Alpha變異株，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，內部調查有這樣狀況，但是否因此感染無法確定，且這個實驗室的操作也不只是操作英國病毒株而已，還是有操作其他病毒株。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，案16816已做過2次PCR，都是陽性，第一次Ct值15、第二次Ct值23，主要症狀就是咳嗽、嗅味覺異常，咳嗽症狀在通報時已經有所改善。

陳時中指出，雙北已積極展開疫調，目前匡列85人隔離，全部都會送到集中檢疫所，並漏夜做採檢，案16816的男友目前採檢陰性，但也要送集中檢疫所隔離。

事件發生後，疾管署防疫醫師、專家小組也都到場了解。陳時中表示，個案所屬實驗室暫停使用，整棟樓層全列居家隔離，也調閱實驗室錄影帶掌握相關接觸者，全棟人明天停止上班，進行健康偵測，有不適症狀要立即聯絡衛生單位。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
知名女星嗨慶生「上下全脫了」　吸500萬網朝聖
水神來了！一周「2波變天」時間曝　雨彈來襲冷探15°C
快訊／永和啃老逆子「殺父分屍」　法院裁定羈押
20多歲男「GG冒紅圈」飄白屑：染性病了　醫問1句惹哭他
國軍三峽「極機密P4實驗室」　中校操作意外染SARS
台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰　男友遞1張紙條認了
台灣10大吃到飽排行出爐！　霸主換人了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

國軍三峽「極機密P4實驗室」　18年前發生過　中校操作意外染SARS

北市1人包12行政區活動　「每年48場」承辦員猝死

快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

中研院研究員確診　蘇貞昌：政府嚴陣以待！啟動嚴格防疫措施

設計師設計「回家作主」頭貼挺公投　滅火器、聶永真跨界響應

殲16、運8等5架次共機擾台　空軍防空飛彈追監

臉書湧入數10個帳號開罵　陳佩琪哭了：這是拿錢辦事的網軍？

獨／時隔35天再爆本土確診　北捷東門站、南港站傳足跡行經

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

老公餓了！烏克蘭老婆VS台灣嬌妻 她大展戰鬥民族手藝...網瘋：想娶

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

國軍三峽「極機密P4實驗室」　18年前發生過　中校操作意外染SARS

北市1人包12行政區活動　「每年48場」承辦員猝死

快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

中研院研究員確診　蘇貞昌：政府嚴陣以待！啟動嚴格防疫措施

設計師設計「回家作主」頭貼挺公投　滅火器、聶永真跨界響應

殲16、運8等5架次共機擾台　空軍防空飛彈追監

臉書湧入數10個帳號開罵　陳佩琪哭了：這是拿錢辦事的網軍？

獨／時隔35天再爆本土確診　北捷東門站、南港站傳足跡行經

新款透明車上市？他洗完車驚見「整輛消失」　網看傻：根本穿隱斗

149萬元起！HONDA第11代「喜美」頂規進台灣　最大馬力達180匹

電支因五倍券受惠　使用人數突破1500萬！

成年度新人王黑馬　騎士莫布里：只專注在幫助球隊

美西線本周僅陽明船隻回到台灣　市場運價每大箱立刻加價3到5千美元

巷子會車「後照鏡被撞」！他怒問可補報警嗎　網：拿著這個去報

女星嗨慶生「上下全脫了」！　美胸翹臀太火辣…狂吸500萬網朝聖

天冷瘦不下來？營養師教「低GI飲食法」，減重事半功倍

高嘉瑜為何無法脫離林秉樞？　專家揭「受害者心態」：別小看恐懼

西元2485年「時空穿越者」受困現代！預言12月發生2件國際大事

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

「實驗室女」足跡曝　行經台北京站業者急停業清消

獨／時隔35天再爆本土確診　北捷東門站、南港站傳足跡行經

快訊／新北預計明公布本土+1　火速追「實驗室女」足跡

國防部：志願參加第5次教召者加發獎金

時隔35天再爆本土個案　蔡英文要求：迅速查明個案、落實疫調匡列

嘖嘖再傳詐騙！流光鋼琴募資逾2500萬「負責人失蹤」　北市接獲16起申訴

「三接插入藻礁」畫面曝光　藍青年：直接打臉蘇貞昌

南港P3實驗室1員染疫！北市匡列至少50人

柯市府發言人槓盾牌牙醫　隔空交火卻憶當年

國軍三峽極機密P4實驗室　18年前爆感染

四大公投民調黃金交叉　核四重啟、三接遷離「不同意超過同意」　　

北市1人包12行政區活動　「每年48場」承辦員猝死

快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

更多熱門

相關新聞

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

台北市南港區中研院P3實驗室1名年輕女性人員，因為在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，期間還到過雙北市許多地區，引發民眾擔憂。台北市長柯文哲9日晚間表示，確診者曾到京站廣場、大安區餐廳、南港Global Mall等地，目前已清消完畢，「請市民朋友不用緊張，口罩戴好，我們繼續認真防疫！」

中研院研究員確診　蘇貞昌：嚴陣以待

中研院研究員確診　蘇貞昌：嚴陣以待

中研院明起室內公共場所暫停開放

中研院明起室內公共場所暫停開放

臉書湧入數10個帳號開罵　陳佩琪哭了：這是拿錢辦事的網軍？

臉書湧入數10個帳號開罵　陳佩琪哭了：這是拿錢辦事的網軍？

時隔35天再爆本土個案　蔡英文要求：迅速查明個案、落實疫調匡列

時隔35天再爆本土個案　蔡英文要求：迅速查明個案、落實疫調匡列

關鍵字：

中研院蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

「實驗室女」足跡曝　行經台北京站業者急停業清消

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

南港P3實驗室女研究員染疫　雙北足跡一次看

更多

最夯影音

更多
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動
大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面