中研院研究員確診　蘇貞昌：政府嚴陣以待！啟動嚴格防疫措施

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室1名女性研究員，在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，家用快篩和PCR採檢都呈現陽性，Ct值15。對此，行政院長蘇貞昌9日晚間表示，沒任何研究人員願意在實驗時染疫，應該給予這些守護國家的戰士更多支持，同時他強調，政府會嚴陣以待，而國內疫苗尚有900萬劑，請民眾不用驚慌。

蘇貞昌表示，針對有中研院 P3 實驗室的研究人員染疫事件，稍早已和陳時中聯繫，並向總統蔡英文報告目前掌握的狀況，也特別交待陳時中立即妥為應處，適時對外說明。

蘇貞昌指出，防疫國家隊的防疫人員和研究人員，都是處在對抗病毒的第一道防線，而中研院P3實驗室，擔負各種病毒研究、疫苗和藥物的有效性實驗等，在這樣高壓的環境中工作，必須面臨極高的風險，沒有任何研究人員願意在實驗時染疫，應該給予這些守護國家的戰士更多支持。

蘇貞昌強調，面對這次實驗室中的染疫事件，政府會嚴陣以待，指揮中心也將啟動嚴格的防疫措施，國內的防疫物資和醫療量能都非常足夠，國內的疫苗存貨也尚有900萬劑，請民眾不用驚慌，只要做好個人防疫，注意個人健康狀況，還沒有打疫苗的，請盡快預約施打疫苗 。

指揮中心發言人莊人祥說明，該案為20多歲女性，近期無出入境紀錄，打過2劑莫德納，11月26日出現咳嗽症狀，12月8日出現嗅味覺異常，主動就醫採檢。根據最新疫調顯示，該女實驗員曾被P3實驗室的老鼠咬到，懷疑就是感染源，該女感染變異株為Delta。

▼案16816活動史。（圖／指揮中心提供）

