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中研院P3實驗室1人染疫　明起室內公共場所暫停開放

▲▼中研院。（圖／資料照片）

▲因應P3實驗室有人確診，中研院明起室內公共場所暫停開放。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土已超過1個月無確診個案，但今（9日）卻傳出中央研究院南港P3實驗室人員在做實驗時不小心染疫確診，中研院也做出緊急措施，明（10日）起中研院所有事內公共場所暫停開放，所有對外實體會議、活動也停止，或改為線上舉行，中研院內內部會議以10人以下為原則，餐廳也只提供外帶服務。

根據《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，一名在中央研究院南港P3實驗室的人員，因在做試驗時不小心染疫確診，北市府人員透露北市已接獲通報，但衛生局並未給予正面回應；陳時中稍早則證實，「目前看起來有一個PCR檢驗是陽性的」，目前仍在複驗中。

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另外傳該名染疫研究人員，本月初已經離職，已經打過2劑莫德納疫苗而且超過14天，在染疫後才說出上月底，曾不慎被實驗老鼠咬到，而該老鼠身上帶有英國Alpha變異株，但仍待第2次複驗確定感染源：中研院則回應，以指揮中心說法為主。

而面對人員確診，且將有大規模隔離，中研院總務處今晚也做出緊急措施，通知明（10日）起中研院所有事內公共場所暫停開放，所有對外實體會議、活動也停止，或改為線上舉行，中研院內內部會議以10人以下為原則，並要在有隔板、符合社交距離且通風良好的場所舉辦，餐廳也只提供外帶服務。

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