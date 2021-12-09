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備孕罹卵巢癌！尪轟「無臉見祖宗」喊離...談判過程他突身亡小三找上門

人妻為了生子瘋狂備孕，最後卻罹患卵巢癌。（示意圖，pakutaso）

▲人妻為了生子瘋狂備孕，最後卻罹患卵巢癌。（示意圖，pakutaso）

圖文／鏡週刊

現今許多長輩仍保有「傳宗接代」的觀念，讓不少女性在婚後都背負著極大的壓力。律師程立全日前在節目分享一起案例，他透露一名人妻為了懷孕，狂砸錢、積極備孕，不料檢查後卻發現罹患卵巢癌，丈夫得知消息秒變臉，開嗆：「我沒臉面對列祖列宗」，連公婆也跑來勸離婚。但爭吵後沒多久，丈夫突然遇車禍身亡，讓人妻大受打擊，但更令她崩潰的是，原來在她積極備孕期間，丈夫老早和女祕書搞上，如今跑來喪禮吵著要拿遺產。

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程立全在節目《震震有詞》中透露，身邊有名女性友人和丈夫愛情長跑7年，終於步入禮堂，且周遭朋友都很看好這對佳偶，因為男方收入優渥，能讓太太衣食無缺、不用工作。但程立全提到，夫妻倆都希望能有個小孩，因此女方狂砸錢積極備孕，連人工受孕也做了，肚皮卻遲遲沒有消息。

程立全表示，朋友備孕期間，男方也瘋狂加班，因為受孕的療程費用相當龐大。不料某天朋友突然下腹疼痛、頻尿且體重一直下降，去檢查後發現原來積極的備孕療程，導致過度刺激卵巢，變成卵巢癌，因此醫師判定她必須切除子宮、卵巢，如此一來要懷孕更是遙不可及，讓消息讓朋友難過不已。

丈夫得知消息後卻秒變臉，開嗆：「我家單傳，這樣我沒辦法面對列祖列宗，斷根了這樣不行。」公婆也輪番上陣勸說，要媳婦顧全大局，跟他兒子離婚。但在兩人還在談判的過程中，丈夫卻發生車禍，因傷勢過重，住院幾天後就宣告不治。

程立全表示，在男子喪禮期間，還發生一件更狗血的事，當天女祕書拿了一份自白遺囑，稱自己有了男子的寶寶，要來分遺產，朋友聽聞後為之震驚，原來在備孕期間，丈夫竟搞上女秘書，她卻渾然不知。最後人妻憤而和女祕書打官司，法官認定雖然男方已離世，但夫妻倆尚未離婚，所以婚後財產人妻可持一半，剩下的另一半再扣特留分，剩下的才分配女祕書，至少讓人妻還是有點依託。


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