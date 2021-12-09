馬英九稱台灣「不民主」　蘇貞昌：不知道他心裡在想什麼

▲前總統馬英九投書媒體，批評蔡政府不民主。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

前總統馬英九投書媒體，直言這幾年民進黨政府的表現，不但離民主越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。對此，行政院長蘇貞昌說，世界各國都一再肯定台灣的民主自由，「對台灣經由817萬票高票當選連任的蔡總統，馬英九前總統卻如此地批評她，真不知道他心裡在想什麼」。

馬英九指出，總統蔡英文2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會，來清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對台灣民主傷害甚鉅、危害深遠。

接著馬英九還列舉蔡政府上台以來的「不民主」舉動，包括：台大教授管中閔高票當選校長卻被卡了1年才到任；促轉會副主委張天欽被媒體爆料以「東廠」自居，將「轉型正義」當成選舉操作的工具；蔡英文要求立法院民進黨團修改《公民投票法》，沒收「公民投票綁大選」制度等。

蘇貞昌表示，美國總統召開全球民主峰會，邀請台灣參加，而且盛讚台灣是民主領先的國家。台灣在全世界各國、各方面的機構都一再肯定台灣的民主、自由、開放，而對台灣經由817萬票高票當選連任的蔡總統，馬英九前總統卻如此地批評她，真不知道他心裡在想什麼。