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民進黨回擊馬英九投書批民主　「正好證明台灣的自由民主」

▲▼「四個同意，就是民意」戰鬥藍「公投公車」上路記者會，在戰鬥藍發起人中廣董事長趙少康的發起下，邀集前總統馬英九、前台北市長郝龍斌及國民黨籍立委賴士葆，共同發起公投公車活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九向媒體投書指控，這幾年台灣因民進黨政府的表現，不但離民主越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。對此，民進黨發言人謝佩芬9日表示，台灣是一個自由民主的國家，是舉世皆知的事實，像是「自由之家」今年3月持續把台灣列為自由的國家，且比去年總分還進步。國際非政府人權組織CIVICUS，將台灣連續3年列為「全國公民活動空間自由程度」亞洲唯一開放的國家，這些對台灣自由民主肯定的事實，馬英九都視而不見，自己過去還曾反對總統直選，「馬前總統批評台灣民主、投書，都展現台灣對各種言論的民主包容」。

謝佩芬指出，馬英九的標準顯然跟國際人權團體很不一樣，非政府人權組織CIVICUS每年和全球20多個區域人權組織調查全球的公民活動空間自由度，台灣連續3年被列為亞洲唯一「開放」的國家；人權組織「自由之家」公布2021年全球自由度調查報告，台灣以94分繼續名列自由國家，總分較去年增加1分；美國總統拜登召開「民主峰會」視訊會議，台灣也在受邀名單之中，將由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳代表出席。這些事實都證明了台灣的民主自由受到國際肯定。

謝佩芬指出，馬英九投書中提到的諸多指控，只是凸顯馬英九承諾跳票的心虛。像是他批評黨產會清查國民黨黨產，但在2005年馬英九擔任國民黨主席時，就提出「黨產處理時間表」，強調要在2008年前要將黨產問題清理完畢，事過境遷，2008年到2016年馬英九當總統，空白的八年，國民黨的黨產不但沒有歸零，也沒有處理，自己黨產歸零承諾跳票，還好意思批評別人。

謝佩芬也說，最早開放萊劑肉品進口的人，就是馬英九，而且還選在2015年3月5日深夜，由行政院突然發布新聞稿，當時馬還說開放萊劑美牛，是為了恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，以加入跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定，如今，馬英九竟有臉對開放萊劑美豬進口說嘴，真不知馬是選擇性失憶？還是卸任總統後整個人reset（重置）？

「蔡總統正努力解決馬政府留下的爛攤」，謝佩芬強調，12月18日的四項公投案，除了反美豬進口，核四重啟、三接遷離，也都與馬英九有直接關係，例如，2014年馬英九不願意面對核四問題，藉口說為下一代保留選擇權，宣布將核四封存，把難題留給下一代；將三接蓋在大潭藻礁所在地，核定規劃232公頃面積蓋在藻礁上的，就是馬政府任內的決策。

謝佩芬說，馬英九忘記他過去8年執政留給台灣的諸多問題，才是真正傷害台灣的始作俑者。這個始作俑者竟然可以好意思一副雲淡風輕、與他無關似的批評民主自由台灣，亂貼上「不自由的民主」的標籤，真令人匪夷所思，「馬英九可以自由的投書批評台灣民主，正好證明台灣的自由民主！」

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