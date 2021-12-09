政院高喊「政府不養網軍」！　鄉民笑翻點名「他」：最慘受害者

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政院喊「政府不養網軍」！　鄉民笑翻點名「他」：最慘受害者

▲▼行政院發言人羅秉成、農委會副主委陳駿季、法務部矯正署副署長葉貞伶出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者邱晟軒／綜合報導

柯文哲日前發起「1人1信」寄給行政院長蘇貞昌要求查網軍。行政院發言人羅秉成今回應，「政府不會養網軍」。消息曝光後引發鄉民全看傻，紛紛直呼「直接當選名言了」、「年度最佳笑話」。

本站今報導「柯文哲1人1信要求查網軍　政院回擊『別做無謂質疑』政府不會養網軍」指出，柯文哲日前發起1人1信寄行政院，籲院長蘇貞昌徹查政府內部的網軍問題。對此，行政院發言人羅秉成表示，政府在施政上，有義務也有責任跟各界、跟人民報告政府的施政具體內容跟立場，「政府不會養網軍，也不容做這種事情」。

羅秉成同時也強調，正常政府的政策宣導也好、預算的投注也好，都是依法定程序編列核銷，請外界不要誤會或多所連結做無謂的質疑，說政府在養網軍。

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▲▼行政院稱「政府不養網軍」，引爆鄉民全笑翻。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼行政院稱「政府不養網軍」，引爆鄉民全笑翻。（圖／翻攝批踢踢）

▲行政院今宣稱「政府不養網軍」，引爆鄉民全笑翻。（圖／翻攝批踢踢）

消息一出，立刻引發批踢踢網友全看傻，紛紛在相關新聞底下留言「好喔，謝謝發言人講笑話」、「好險這些人沒上喜劇節目，不然博恩可能要失業了」、「開口就是謊言」、「這屁話如同在說戈巴契夫的頭髮最多一樣」、「那解釋一下國發會和公路總局的事」、「不會養網軍，只會養側翼」、「直接當選名言了」、「年度最佳笑話」。

還有不少網友直言，現任副總統賴清德爭取2020黨內總統提名時，就曾公開喊話總統蔡英文要求她的網軍「停止對他攻擊」。對此，網友紛紛留言，「去問賴清德啊」、「笑死，問問最慘受害者賴清德怎麼回事」、「賴功德：請不要再攻擊我惹」、「你是不是說副總統公然說謊」、「你先把賴清德辦了，我就相信你這句」、「所以賴副總統誠信破產了嗎？」

▲▼前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲賴清德2019年爭取黨內提名總統候選人，曾喊話要總統籲網軍停止攻擊。（資料照／記者李毓康攝）

更有網友根據《三立新聞網》報導指出，蔡英文2016年當選總統時，宣布成立陸海空軍外的「第四軍種」，也就是相當具影響力的「網軍」，以資電作戰為主，編制約有6千人，直呼這件事直接打臉行政院今天的發言。

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