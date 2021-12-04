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全球前2%頂尖科學家揭曉　台逾千人上榜排全球第19

▲▼台大化學系傳出學生集體作弊，系上表示已完成蒐集資訊。（圖／記者許敏溶攝）

▲全球前2%頂尖科學家榜單，台灣各大學中，以台大191人入選表現最好。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2020全球前2%頂尖科學家榜單日前揭曉，最有影響力的前 2% 科學家中，最多來自美國，其次為英國、德國，日本排名第5，韓國第17，台灣共有1479 位研究人員上榜，排名全球第19名，台灣各大學當中，又以台大191人最多，其次為成大133人，合併後的陽明交通大學則有99人排第三。

近日由史丹佛大學的專家們透過Scopus的論文影響力數據發布一份 「全球前2%頂尖科學家榜單，主要分為「終身科學影響力排行榜（1960-2020）」和「 2020 年度科學影響力排行榜」兩個排行榜。

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而該榜單數據來自全球最大的引文摘要資料庫Scopus，並使用「總引用次數；高指標h指數；共同作者調整後的hm指數；單獨作者；單獨或者第一作者；單獨、第一或者最後作者的文章引用次數」等六種關鍵指標進行評分，共分為22個領域和176個子領域，從超過700萬名科學家中遴選出世界排名前2%的頂尖科學家。

台灣師範大學表示，分析團隊遴選出世界排名前2%的科學家，涵蓋「應用科學、健康科學、自然科學、經濟與社會科學、藝術與人文」五大面向，排名分為20個主學科和176個子領域，而最有影響力的前2%科學家中，最多來自美國，其次為英國、德國，日本排名第5，韓國排名第17，台灣共有1479 位研究人員上榜，則排名第19。

▲▼全球前2%頂尖科學家，台排全球19，台大又是全台最多。（圖／海洋大學提供）

▲全球前2%頂尖科學家，台灣為全球19，台大又是全台最多。（圖／海洋大學提供）

在台灣部分，前三名依序為台大（191人）、成大（133人）、陽明交通大學（99人），第四名為清大（85人），台灣科技大學以51人排名第五，也是所有科技大學中排名最好，私立大學則以長庚大學第九名次（37人）最亮眼。

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