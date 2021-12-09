全聯推「桂冠X櫻桃小丸子」聯名湯圓！全台限量10萬盒獨家開賣

▲全聯獨家開賣桂冠X櫻桃小丸子聯名推出「包餡小湯圓麻吉組」湯圓。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

櫻桃小丸子鐵粉出動！全聯即日起至12/21推出眾多獨家與新品湯圓，其中獨家販售「桂冠X櫻桃小丸子」聯名推出的「包餡小湯圓麻吉組」，全台限量10萬盒；另還有新品辻利抹茶的「Kenji健司X辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」等。

▲「桂冠X櫻桃小丸子」聯名推出的「包餡小湯圓麻吉組」，全台限量10萬盒。

全聯獨家販售桂冠和知名動畫「櫻桃小丸子」聯名推出新品「包餡小湯圓麻吉組」，全台限量10萬盒，強調新的湯圓麻糬吃法，將湯圓煮熟瀝乾後，裹上純粹焙香的花生粉或芝麻粉，一口三層次，餡濃、皮Q、顆粒焙香；而包餡小湯圓除了可搭配甜湯吃也能當成麻糬吃，宛如卡通裡小丸子家的自製麻糬料理，期待爸媽煮湯圓、小孩裹粉，凝聚家庭情感，並增添親子DIY樂趣。

▲為迎接冬至到來，全聯推出多款獨家與新品湯圓。（圖／業者提供）

為迎接冬至(12/21)來臨，全聯福利中心自即日起至12/21推出眾多獨家與新品湯圓，堪稱史上最強陣容，除了桂冠和櫻桃小丸子的「包餡小湯圓麻吉組」，還有使用上等辻利抹茶的「Kenji健司X辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」、花生控不能錯過的濃郁系「福源花生湯圓」、「桂冠花生雙醬湯圓」，亦有名店香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」、「鮮芋仙芝麻芋頭圓」等；另針對喜歡鹹湯圓的消費者也有「佳味食品客家鹹湯圓」，以及簡單覆熱就可品嚐的「家傳水晶湯圓」等。

▲▼全聯即日起至12/21推出眾多獨家與新品湯圓。（圖／業者提供）

而自12/11～12/21期間，還可上「PXGo!全聯線上購」動動手指購買，更能透過轉贈功能送禮給遠方親朋好友，活動期間轉贈指定湯圓商品，還可享100點福利點回饋。

全聯回顧去年冬至PXGo!吹起一股送湯圓風潮，當天即賣出超過1千餘盒湯圓，當月轉贈次數也超過千餘次；今年更能免出門在家用小時達外送服務，最快1小時內就能把湯圓送到家。全聯預計在新品熱潮與轉贈帶動下，今年冬至湯圓銷量至少可較去年成長3成以上。

另外，7-11等四大超商、許多超市量販也預計推出冬至湯圓檔期，消費者可密切注意，把握優惠在冬至暖一波！

你可能也想看

全聯雙12來了！生鮮、食品用品「買1送1」 福利點12倍送

巧克力控必吃！全聯首度合作名師推7款甜點 全店還有第2件5折

肯德基買1送1、加1元吃蛋撻！「奶油香蒜雪花脆雞」聖誕限定開賣