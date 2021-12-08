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全聯雙12來了！生鮮、食品用品「買1送1」　福利點12倍送

▲▼全聯祭出會員限定「雙12 PX Pay年終慶典」。（圖／全聯提供）

▲全聯祭出「雙12 PX Pay年終慶典」回饋會員。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯會員快筆記！為迎戰雙12年終慶，全聯福利中心祭出會員專屬的「雙12 PX Pay年終慶典」，無論PX GO!線上購或實體門市都有優惠，包括指定期間使用PX Pay支付，單筆滿500元「福利點12倍送」；還集結食品、用品、生鮮等約百項商品推出買1送1、買2送1、加贈120福利點等；另有指定火鍋商品85折，最高現折120元。

全聯指出，目前整體會員數已達1600萬，使用PX Pay已達整體業績的40%，因結帳方便快速還享有專屬回饋受到會員青睞，因此為搶攻年末商機，連續第2年推出「雙12 PX Pay年終慶典」，祭出消費滿額贈福利點活動，還集結食品、用品、生鮮等約百項商品推出優惠再加碼，包含買1送1、買2送1、加贈120福利點等，活動期間線上線下皆享優惠。

其中實體門市於12/11-12/12限時2天，會員只要使用PX Pay支付，單筆滿500元，立馬享「福利點12倍送」。

▲▼全聯祭出會員限定「雙12 PX Pay年終慶典」。（圖／全聯提供）

▲「PX Go!全聯線上購」自12/10即提早一天開跑1212 Buy家節。（圖／全聯提供）

「PX Go!全聯線上購」加碼回饋會員，自12/10即提早一天開跑1212 Buy家節，除了單筆滿500元福利點12倍送外，另享電商獨家專屬回饋，單筆滿1200元再享12%福利點，購買分批取指定商品如OFF COFFEE全品項、阪急麵包等，享限時組合1212元優惠價，如熱美式85杯原價2125元，活動期間特價只要1212元；同時搭配使用PX Pay支付單筆滿1200元回饋12%福利點，等於最高能享約15.6%福利點回饋。

「PX Go!全聯線上購」自即日起至12/9還搶先推出暖身慶3重活動。活動一：使用PX Pay支付單筆滿600元享5%福利點回饋。活動二：使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆消費滿1000元贈300福利點。活動三：購買分批取指定商品包含OFF COFFEE全品項及阪急麵包等，享15送5好康。

而全聯小時達即日起至12/23購買指定火鍋商品享85折，最高可現折120元，再贈預購指定鍋具120元折價券。

▲▼city’super看準年末聚餐、交換禮物等買氣，即日起至12月25日特搜上百項充滿聖誕儀式感商品。（圖／city’super）

▲city’super即日起至12月25日特搜上百項充滿聖誕儀式感商品。（圖／city’super）

另外，city’super超市看準年末聚餐、交換禮物等買氣暢旺，搶攻冬日甜蜜商機，即日起至12/25特搜上百項充滿聖誕儀式感商品，包括義大利聖誕節必吃的國民甜點「義大利水果麵包」（Panettone）、「義大利黃金麵包」（Pandoro）、聖誕烤火雞禮籃、歐美冬日必喝的香料熱紅酒皆一應具全，也祭出優惠特價，不出國也可輕鬆打造滿滿歐洲節慶儀式感。

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