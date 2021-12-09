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肯德基買1送1、加1元吃蛋撻！「奶油香蒜雪花脆雞」聖誕限定開賣

▲▼肯德基於聖誕節限定推出「奶油香蒜雪花脆雞」。（圖／肯德基提供）

▲肯德基於聖誕節限定推出「奶油香蒜雪花脆雞」。（圖／肯德基提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

聖誕儀式感爆表！肯德基推出新品「奶油香蒜雪花脆雞」即日起至明年1月10日期間限定開賣，以經典咔啦脆雞酥炸起鍋後，淋上濃郁的蒜香奶油醬，再撒上雪花脆片增添口感，酥脆多汁完美融合，外型就像一顆金黃色的聖誕樹佈上片片雪花。此外還有4塊雞塊、雞米花「買1送1」、加1元吃蛋撻等優惠。

▲▼肯德基於聖誕節限定推出「奶油香蒜雪花脆雞」。（圖／肯德基提供）

▲「奶油香蒜雪花脆雞」以經典咔啦脆雞酥炸起鍋後，淋上濃郁的蒜香奶油醬，再撒上雪花脆片增添口感。

為聖誕節增添應景氛圍，肯德基推出滿滿儀式感的「奶油香蒜雪花脆雞」，一開盒就聞到濃香四溢的奶油蒜香，勾人食慾，酥脆的咔啦脆雞淋上獨家特製的濃郁蒜香奶油醬，再灑落如雪花片片酥脆香蒜雪花片，一口咬下，濃郁、酥脆、多汁的多層次酥脆口感瞬間爆棚，即日起至明年1月10日期間限定開賣。

▲▼肯德基於聖誕節限定推出「奶油香蒜雪花脆雞」。（圖／肯德基提供）

▲「奶油香蒜雪花脆雞」即日起至2022年1月10日期間在全台門市限時販售。

同步加映「紐奧良烤全雞」，嚴選最上等的鮮雞，再以紅椒粉、胡椒、洋蔥粉、蒜粉等數十種辛香料，調製而成道地的紐奧良風味醬料，用手工按摩、滾打醃漬入味，最後使用獨門嫩烤技術，不僅外皮酥脆、緊緊鎖住雞肉鮮甜的風味，一口咬下除了品嚐到香嫩的多汁雞肉，還能感受到Ｑ彈外皮，紐奧良烤全雞一上桌，就是聚會亮點，在家就能擁有澎湃盡興的耶誕歡聚氛圍。

▲▼肯德基於聖誕節限定推出「奶油香蒜雪花脆雞」。（圖／肯德基提供）

▲同步加映「紐奧良烤全雞」。

另外，肯德基也在最近推出「年終感恩祭，雞嗑享回饋」超值優惠，包括外帶、外送、點餐車道、PK隨饗券，皆有超值優惠，最低5折，包含「買1送1、加1元多一件」等。其中像是4塊雞塊、勁爆雞米花都有買1送1，另有超過25個「雞省優惠」套餐。而使用預訂快取點餐，購買任一XL套餐，加1元就多一個原味蛋撻；若選購任一桶餐，加1元還多1份QQ 球（5塊炸雞桶除外）。

▲▼肯德基「年終感恩祭，雞嗑享回饋」推出買1送1、優惠套餐、加1元多一件爽吃等。（圖／翻攝肯德基官網）

▲肯德基「年終感恩祭，雞嗑享回饋」推出買1送1、優惠套餐、加1元多一件爽吃等。（圖／翻攝肯德基官網）

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