巧克力控必吃！全聯首度合作名師推7款甜點　全店還有第2件5折

▲全聯與名店名師合作，使用頂級巧克力製作，新推7款巧克力甜點。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

巧克力控必吃！全聯甜點品牌We Sweet首度與名店18度C、名師世界甜點冠軍陳立喆合作，推出7款巧克力系列甜點；同步在12/3起推出世界巧克力大賞，祭出全店巧克力第2件5折起優惠；阪急麵包、Read Bread也推出多款巧克力風味麵包。

▲全聯與名店名師合作，新推7款巧克力甜點，阪急麵包、Read Bread也推出多款巧克力風味麵包。

全聯We Sweet此次聖誕巧克力季自12/03~2022/01/06登場，主打與名店、名師合作，推出7款聯名新品。名店部分，首度與台灣精品巧克力始祖Feeling18合作；而名師部分，力邀世界甜點冠軍、台中人氣排隊甜點店L.Z. DESSART 無框架甜點創辦人陳立喆監製。

▲「黑金變奏曲」、「黑女巫肉桂可可」。

7款新品，運用法國頂級精品巧克力法芙娜與比利時唯一公認的巧克力貝可拉為原料，其中2款是We Sweet與L.Z. DESSART無框架甜點聯名新品，包括「黑金變奏曲」、「黑女巫肉桂可可」由陳立喆監製，一款以香醇濃郁巧克力慕斯及焦糖烤布蕾為中心，帶出堅果風味的杏仁糖，酥脆口感，交互融合於嘴裡譜出巧克力變奏曲；另一款採用兩種比利時巧克力融合，搭配醇厚軟潤的湯種巧克力蛋糕，最後抹上越南頂級肉桂，一次就被獨特風味圈粉。

另外，名店Feeling18與We Sweet聯名推出5款巧克力甜點，包括「櫻桃黑森林波士頓」以巧克力波士頓蛋糕體為基底，夾層使用白蘭地釀製而成的酒漬櫻桃與巧克力奶霜慕斯交錯堆疊，和諧勻稱地相互調合。

▲名店Feeling18與We Sweet聯名推出5款巧克力甜點巧克力布丁、日式巧克力泡芙、可可莓果夾心包、巧克力藍莓慕斯、櫻桃黑森林波士頓。

「可可莓果夾心包」以3道工法的湯種製成巧克力麵包體，夾入比利時頂級巧克力製成的夾心，再抹上草莓醬，口感濃郁而不膩。「巧克力藍莓慕斯」採用法國頂級巧克力製成的慕斯，抹上藍莓醬微酸微甜的口感；同步也推出大小朋友都愛的「巧克力布丁」、「日式巧克力泡芙」。

此次全聯阪急麵包、Read Bread同步加入巧克力季的活動，阪急麵包推出3款限定商品，包括「巧克力蛋糕麵包」、「草莓巧克力麵包」、「巧克力大菠蘿」，均一價皆為30元，12/3~12/16限時嘗鮮價25元。而Read Bread持續經營生系列商品，特別推出「巧克力生吐司」，另一款則是「榛果巧克力風味生貝果」。

▲同步在12/3起推出世界巧克力大賞，祭出全店巧克力第2件5折起優惠。

同場加映「買咖啡免費送巧克力」活動，讓消費者可以DIY自己的摩卡咖啡，12/6起於平日購買OFF COFFEE任一款咖啡，就送瑞士蓮極醇系列體驗片；12/20起平日購買OFF COFFEE任一款咖啡就送瑞士蓮Lindor夾餡巧克力、明治巧克力體驗片，送完為止。

▲今年GODIVA熱巧克力打造台灣限定口味。

另外，巧克力控每年都在等這杯！比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」連5年推出冬季「熱巧克力飲」，深受不少人喜愛，今年更是驚喜打造台灣限定口味「馬達加斯加香草熱巧克力」，在罪惡的熱巧克力當中加進香草莢，每一口都能喝到可可、香草香氣，且還送超可愛的「GODIVA迷你造型杯塞」，12月1日起於全台7-11限量開賣。

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