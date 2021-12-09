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拉麵店公休嗨唱生日快樂歌！壽星老闆做善事　下㕑招待弱勢童

▲▼拉麵店老闆利用公休日，親自下㕑料理拉麵宴請弱勢童也為自己生日慶生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

拉麵店老闆利用公休日，親自下㕑料理拉麵宴請弱勢童也為自己生日慶生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市太子拉麵店7日公休日竟一如以往店門大開，餐廳在夜間裡傳來陣陣生日快樂的歡樂歌聲，原來這一天是業者李文聖的生日，他在生日當晚下廚做料理，邀請中華飛揚關懷協會課輔班的師生22人享用好吃的拉麵，以公益行善和學童們一起慶生。

魏嘉賢市長當日晚間到太子拉麵店，向受邀來用餐的中華飛揚關懷協會課輔班的學童及老師招呼問好，並向李文聖老闆致意感謝。花蓮縣議員魏嘉彥及市民代表會副主席李振瑋也到場肯定李文聖的善舉，現場還有花蓮知名主持人雷恩以魔術帶動現場歡樂氛圍。

▲▼拉麵店老闆利用公休日，親自下㕑料理拉麵宴請弱勢童也為自己生日慶生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

藝人陳子強也在店裡幫忙帶位及送餐，他從太子拉麵在博愛街開店時，每年都會來到花蓮參與好朋友的生日公益活動，去年原本要與魔術師小魔到花蓮為好朋友慶生，偏巧遇到猴硐土石崩坍造成台鐵斷線而受阻，陳子強感謝雷恩去年友情支援，也向在場的小朋友說，從小就要接受嚴格的武術與歌仔戲訓練，小學二年級的時候就要上台客串演出，要兼顧課業與表演，非常辛苦，希望小朋友用功讀書，立定志向，完成夢想。

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▲▼拉麵店老闆利用公休日，親自下㕑料理拉麵宴請弱勢童也為自己生日慶生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

受邀弱勢童大唱生日快樂歌為老闆慶生，現場氣氛十分溫馨。

魏嘉賢則感謝太子拉麵老闆李文聖多年來持續以愛心來招待弱勢，他說，花蓮有這麼多有愛心的企業，願意不計成本付出，揚善傳愛，希望有更多朋友能夠關心周遭弱勢族群，伸援幫助他們。

▲▼拉麵店老闆利用公休日，親自下㕑料理拉麵宴請弱勢童也為自己生日慶生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

受邀孩童獻上生日祝福卡片。

中華飛揚關懷協會課輔班的小朋友帶來的歌聲，讓李文聖生日這一天充滿歡樂的氛圍。他說，雖然受到疫情影響，店裡的生意也遭到波及，但公益行善是不能等待也不能中斷的，李文聖向在場的孩子們說，在成長的道路上，難免都會遇到挫折，但仍期盼小朋友未來在行有餘力時，也能跟他一樣，用「自己的方式」來回饋社會，感謝中華飛揚關懷協會讓他有機會可以招待小朋友，也讓他的生日更顯得有意義。

▲▼拉麵店老闆利用公休日，親自下㕑料理拉麵宴請弱勢童也為自己生日慶生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢到場與大家同樂。

中華飛揚關懷協會是以兒少、家庭、長者為主要服務對象的社會福利型非營利組織，透過關懷、陪伴、服務行動與資源連結等方式幫助青少年解決生活問題並穩定家庭功能。

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