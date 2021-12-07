客人衰被門夾到！老闆1反應「收43字負評」　網狂5星朝聖：笑死

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者周亭瑋／綜合報導

一名客人之前到某間餃子館用餐，不慎被門夾到，而老闆的反應讓他大為光火，憤而在Google評論抱怨此事，如今留言再度被翻出，甚至因為該負評，引來不少網友5星朝聖，直呼「光是用想的都快笑死。」

網友日前在「爆廢公社公開版」貼出截圖，只見有位客人在餃子館評論下怒打1星，留言道「客人被門夾到，老闆跟他媽還笑到不能自已，其他客人都沒反應，他媽笑到找錢還在笑，是哪裡好笑？沒水準。」

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▲客人怒留言，自己被門夾到，結果老闆笑不停。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

這番話莫名戳笑一票人，紛紛回應「真的太壞心了，至少走過去看一下門有沒有壞掉啊」、「他們不懂，笑點低的人就是這樣」、「其他客人應該內傷吧」、「這家水餃一口咬下充滿歡笑」；但也有人認真表示，「如果這是真人真事，我是覺得很缺德」、「老闆笑就過分了」。

▲光是關鍵字「笑死」就有22則。（圖／翻攝自Google Maps）

值得一提的是，事後不少網友因此朝聖該店評論區，除了5星幫補血外，還留言嘲諷道「上次去吃的時候，隔壁桌客人結帳完手被門夾到，我跟老闆都在笑，笑死」、「雖然沒來過這間店，但是看到評論感覺就像在現場看到一樣，笑死」、「優質老店。台灣社會需要多一點溫暖，有人被門夾到一定笑死」、「我跟皮卡丘也有看到那個人被夾到笑死」、「發現一堆酸民為了報復，每次進去消費的時候，都直接狠狠地被門夾，只是為了要讓他們笑死」。