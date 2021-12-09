【廣編】台北國際建材展　Panasonic打造後疫新常態生活

▲Panasonic台北建材展針對住宅空間與非住宅空間提供 『多領域空間solution』。

【廣編特輯】

圖、文／Panasonic提供

受疫情影響，新生活型態崛起，帶動後疫時代新的空間設計與建材設備應用，讓今年12月9日到12日在南港展覽館盛大展出的「台北國際建築建材暨產品展」格外受到矚目。Panasonic於建材展針對住宅空間與非住宅空間提供「多領域空間Solution」提案，可滿足建設公司、室內設計師、建築師、機電技師到一般消費者的需求做通盤規劃，並結合服務團隊，提供良好品質與一條龍的產銷服務，為各種空間打造最具價值的後疫新生活。

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居家防疫已成為新常態，Panasonic於會場中提供住宅空間整體解決方案，協助打造乾淨空氣的家、智慧生活的家。其中包括業界省電第一的家用空調，搭載獨家專利nanoeTM X健康科技，經SGS測試PM2.5去除率達99%、經法國Texcell機構實證，可有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2) 達99.99%，加上室內溫度及濕度的可視化，真正做到全室清淨，健康看得見。

今年建材展Panasonic提出的多領域空間Solution，不論家用或商用，在節能省電、智慧控制以及空氣清淨方面都展現優異的技術力，結合Panasonic服務團隊，可替建築設計業者及消費者的需求做全面的規畫，並提供良好品質與一條龍的產銷服務，為各種空間打造最優質、最舒適的環境。