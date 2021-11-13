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只有今天！千種國產花首次展出　專家曝火鶴花新品種爆紅

▲▼台灣花卉。（圖／農糧署提供）

▲農糧署指出，台灣花卉產品廣銷世界70餘個國家及地區。（圖／農糧署提供，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣花卉年產值達高達176億，外銷值逾57億，農糧署與花卉產業團體合作，首次舉辦「2021國產花卉新品種推介會」活動，在台北南港展覽館1館展出逾千種切花、盆花、觀葉植物及蘭花，這場活動更是今年首場大型花卉產業活動，不過，今（13日）最後一天，愛花人士絕對不能錯過了。

農糧署說明，今年受疫情影響，台南國際蘭展、台中新社花海等活動相繼停辦，這場活動將是今年首場大型花卉產業活動，此次展出還包含國內育成、國外引進國內生產及首次曝光等花卉品種，現場同步展示各類生活場景應用花卉作品，及相關新品種推介活動。

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▲▼台灣花卉。（圖／農糧署提供）

▲農糧署表示，這場活動是今年首場大型花卉產業活動。

農糧署指出，台灣為花卉王國，年產值達176億，外銷值逾57億，相關花卉產品廣銷世界70餘個國家及地區，包括蝴蝶蘭、文心蘭、馬拉巴栗等國產花卉在國際市場具有指標地位。農糧署進一步提到，目前國內取得品種權的植物品種計1387件，花卉件數占80%（1,104件），其中國內育成數量占78%（864件），花卉育種能量充沛。

農糧署表示，近年農委會相關試驗改良場所積極投入花卉育種，其中高雄區農業改良場去年推出火鶴花品種「高雄3號-紅鈴」，剛上市即獲得高度評價，今年在花卉批發市場市占率達8%，有望取代國外品種丘比特成為主要消費品種。此外學研單位、業者與業餘花卉育種家紛紛推出聖誕紅、長壽花、麒麟花、蝴蝶蘭、石竹、水晶花、彩葉芋、麗格秋海棠等花卉新品種。　

▲▼台灣花卉。（圖／農糧署提供）

▲農糧署指出，台灣為花卉王國，年產值達176億，外銷值逾57億。

農糧署提醒，本活動為免費入場，今最後一天參觀時間為上午9點30分到下午5點，可上網預約入場或現場提供名片兌換入場。另外同檔期南港展覽館1館有亞太農業技術展覽暨會議活動，相關訊息可至該活動官網查詢。

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