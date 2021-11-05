ITF台北國際旅展今開幕　有一種餓是田媽媽覺得你餓

▲田媽媽這次特別於ITF 台北國際旅展邀請13家最具代表性的田媽媽們舉辦為期四天的快閃主題活動。（圖／財團法人農業科技研究院提供，下同）



文／田媽媽提供

一年一度全台規模最大的「ITF 台北國際旅展」今日於台北南港展覽館一館的『農遊美食伴手館』(攤位編號：K1804)盛大展出。這次特別邀請13家最具代表性的田媽媽，一同陪大家在旅展一飽口福，在這次旅展中，田媽媽快閃活動，天天快閃，暖胃更暖心！

好吃好玩獎不完 搭配五倍券及農遊券放心買

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誠摯的歡迎各位喜愛臺灣各地美食的好朋友們在活動期間一同來到「台北國際旅展」『農遊美食伴手館』跟著我們一起品味田媽媽傳統美食！這次在展館中除了臺灣各地特產讓你品嚐試吃，另有滿額送、拉霸贈、超多特色伴手禮優惠價讓你買不完。此外，還有全國各地美食匯集，優良商家主題美食，天天快閃活動值得期待品嘗，活動更多超狂優惠，還可搭配五倍卷及農遊卷使用。本次田媽媽快閃活動絕對超乎你的想像，歡迎全家大小一同吃遍臺灣美食！

11/5首日阿里山茶餐佐暖雞及超人氣滷味 健康美味

首先登場的是一吃就上癮的阿里山茶餐佐暖雞，是由本次參與活動的嘉義【林園茶香美食】以在地新鮮食材入菜；這家餐點有阿嬤的手路菜之稱，更常創新研發茶餐料理，具在地特色料理，讓吃過的都讚不絕口。

還有最具特色的嘉義【古道廚娘】，擅長透過料理傳遞台灣特產的在地口味。最後的高雄【仁農美食工坊】除了讓在外打拚的遊子能嘗到充滿家鄉味道的感動，更重要的是秉持安全、健康與美味的理念。整場活動主打特色美食、限量及特價商品優惠不斷！

11/6尚青水產．孝親養生靈芝及NO.1國宴料理 別具特色

新北【三才心靈芝旅養森食堂】由於用心生產並製作美味餐點，長年累積了相當好的口碑，吸引許多饕客，店家更積極導入各種在地特色蔬食料理，努力開發新菜色，也讓展場注入養生新活力。

再接著是專精於料理客家菜餚的臺中【欣燦客家小館】，販售的國宴珍珠包、客家水粄、桂圓黑糖水板、客家草仔粿、自製辣椒醬還有客家九層糕等你來體驗客家文化的經典。

另外，來自臺南的【長盈海味屋】，店家本身就曾榮獲產銷履歷及輸歐盟雙認證，更以低密度及益菌建構友善環境的養殖方式，加上其熟成技術，帶來虱目魚及龍膽石斑等各種海味等您嚐鱻！

11/7海陸大亨、傳統米食懷舊味滿滿新鮮味

新竹田媽媽【福樂休閒漁村】現場販售的烏魚子經陽光充分日曬，再輔以新竹特有的「九降風」自然風乾，質冠全台。

同樣來自新竹的【玉荷圓米食坊】現場販售好吃且平價的各式米食料理，快來展場吃吃手做的傳統米食點心。

而本次參展的【台南鴨莊休閒農場】是祖傳三代的養鴨人家，現場販售的紅仁熟鹹蛋、古早味皮蛋、青草皮蛋都是農場自產自銷新鮮看得到，別具特色的鴨爸蛋捲更是讓你一吃難忘！

11/8暖心烘焙糕餅、伴手大集合 一口接一口

【寶聰牧場點心坊】位於桃園大園交流道旁，來到現場販售的產品有：黃金薯、乳牛斑點鮮奶饅頭、南瓜鮮奶饅頭、鮮奶起司棒及杏仁千層酥等。老闆黃寶聰每天固定運送鮮奶，低溫冷藏後直送製作成各式鮮奶乳品，新鮮程度沒話說。

再來是臺中【麻芛糕餅工作坊】，此次特別在現場販售綿密狀元糕、麻芛松子酥及麻芛太陽餅..等産品，成功創造出台中代表性地方美食。

位於宜蘭的【一佳村養生餐廳】所帶來的鳳梨豆腐乳及瓜仔圃入菜後，絕對是令人難忘的美食佳餚。

還有同樣也位於宜蘭的【花泉田園美食坊】也來參展！熱愛宜蘭鄉土的老闆夫婦，這次參展所帶來的野薑花肉粽、樹葡萄醋、手炒紅豆麻薯、蛋黃酥及野薑花手工餅乾，完美收場，與您一同共度今年度的旅展快閃！

加入粉絲團 送手工點心

**田媽媽粉絲團熱烈招募中！在活動期間至『農遊美食伴手館』(攤位編號：K1804)服務台操作FB追蹤《農遊好伴手》及《田媽媽》粉絲團，每日前100名就送經典田媽媽手工點心！送完為止！

（財團法人農業科技研究院廣告）