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Panasonic商務整合展示會登場　打造智能社會便利再提升

▲▼ 。

▲Panasonic舉辦2021年商務整合展示會。

圖、文／Panasonic提供

Panasonic日前舉辦2021年商務整合展示會，以「Work Smart with A.I.」為核心主軸，規劃交通製造、智能工作、店舖能源、影像廣播等四大主題區域，提供企業客戶與商業夥伴最優化的整體解決方案，透過A.I.先進技術打造智能社會並串聯美好未來。

Panasonic在交通製造方面，希望帶給旅客更便捷之列車旅客資訊顯示系統及擁擠度偵測系統。另外高對比度之列車車窗透明顯示屏，給旅客帶來未來感之感官體驗，此外本次所展出AI監測系統，以AI運算為基礎，提供更精準之分析，可預防旅客之異常行為活動。

智能工作區方面，全新Android強固平板FZ-S1內建橫直式條碼掃描器，輕鬆對應倉儲物流零售等商務場合。隨著AI智慧應用蓬勃發展，安控領域也邁向新的里程，Panasonic推出全新系列iPro AI攝影機，也展示如火源偵測、車牌與車型辨識以及口罩辨識等Ai應用功能，刷出安防新高度。

受疫情衝擊，消費者發展出新的生活型態，許多零售業紛紛在找尋新的方向。在店舖能源區中，Panasonic在店舖方面串起POS系統、點餐機、電子看板，以及從北美松下導入的ClearView與大連松下導入的智慧取餐櫃，在防疫中能夠讓顧客享受到「無接觸式有溫度」的餐點外帶服務，Panasonic全力參與並推動台灣蓄能、儲備、用能節能等能源議題相關的解決方案。

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