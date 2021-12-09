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女友性慾太強！到哪都想「碰碰」...他被榨乾崩潰求助

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲女友性慾太強，讓原PO崩潰向網求助。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

若兩人真心相愛，那有美滿協調的性生活應該是非常幸福的事。一名男網友近期卻在《爆廢公社》抱怨，女友的性慾太強，自己已經快受不了，但又不想分手，因而崩潰求助。

原PO一開頭就說明，「這是求助文」，自己跟女友已經交往好一陣子了，並坦承熱戀期的時候，每天都想跟女友恩愛，但是現在卻變成女友「要我每天去她家恩愛」，一開始的體力和精力都還能應付，時間一久，原PO快被榨乾，「我真的想不到能不去她家的藉口了」，原PO說道，現在跟女友出門，不論是騎車、開車甚至看電影的時候，女友都會想盡辦法把手伸向「自己那邊」，還會要原PO硬留在她家過夜，「現在我已經感到非常厭煩了，但她每天一樣樂此不疲」。

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原PO解釋，「我沒有劈腿，也沒有不愛她」，只是自己真的不想恩愛而已，還強調這絕對不是幻想文，「是現在還持續發生的慘案」，並忍不住求問大家「誰能幫我想想能不去她家載她，讓我們各自前往的理由，跟能不在她家過夜的辦法？」

貼文一出，網友紛紛回覆，「把你女朋友聯繫方式說一下，我們都有空可以過去碰碰」，「要補一下，你快被吸乾了」，「施主再持續下去，精盡人亡」，也有網友表示了解原PO的感受，「你的問題跟我很像，交往久了做愛真的做到膩了，真的很不想再跟她碰碰，甚至還硬不起來，我也不知道該怎麼辦....」引起討論。

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