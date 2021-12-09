陸官媒：台灣「綠斑」網路攻擊大陸　目標主要分佈福建、北京

▲網路攻擊。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》9日報導，最新的一份網路安全事件分析報告顯示，來自台灣的網路攻擊組織「綠斑」（GreenSpot）今年持續對中國大陸發動攻擊活動，從攻擊目標地域分佈來看，北京位居首位、其次是福建。

報導提到，該份報告來自中國網絡安全公司「微步在線」，根據報告，「綠斑」APT（定向威脅攻擊）組織從 2007 年開始活動，2013年組織背景被曝光，顯示來源於台灣，主要針對政府部門、航空、軍事相關科研機構進行攻擊，目標是竊取高價值數據和機密訊息，「魚叉」釣魚郵件是其慣用攻擊手段。

報告顯示，從2021年年初至今，「綠斑」 APT 組織對大陸多家重點大學發動了大規模定向釣魚攻擊活動，通常目的為竊取目標用戶的帳號密碼。從目前檢測到的攻擊情報分析，該組織無論目的是採集郵箱情報訊息，還是投放竊密木馬，都是依託釣魚郵件方式，將採集郵箱訊息的釣魚連結投送到攻擊目標。

「微步在線」網絡安全研究響應中心負責人察罕表示，今年捕獲到的「綠斑」有針對性的攻擊行動，無論是進行行業劃分，還是地域劃分，攻擊範圍都很廣泛。從行業劃分上看，攻擊對象排名首位的是高校，佔比 50%。其次是科研機構和政府單位，佔比均為15%。

針對「高校位居攻擊對象首位」，察罕透露，「綠斑」在2021年攻擊對象中有很大一部分是涉及台海兩岸關係的研究人員。

此外，被攻擊行業除了上述兩大類之外，還涉及航空航天、能源、醫療等領域。就攻擊目標的地域分布來看，主要目標集中在北京，佔比53%；排名第二的是福建省，佔比9%。

察罕還說，「綠斑」組織攻擊行為的特點很明顯，攻擊目標聚焦於熱點事件及熱點人物，敏感度高。比如，11月份以來，針對大陸地區疫情情況，「綠斑」開始以「疫情防控承諾書」「新冠變種病毒核酸應檢人員及注意事項」「疫情期間單位門禁管制措施」 等內容為標題，對相關人員發起攻擊。

察罕提到，從2021 年上半年至今，「綠斑」還通過偽造攻擊目標域名對攻擊目標在職人員和關聯單位／個人進行攻擊，涉及到的攻擊目標基本事關國家安全、穩健發展的職能或研究單位。

報告並指出，由於該組織近期的攻擊目標主要為大陸地區的高校、政府、航空航天、科研與海岸建設機構，建議相關行業提高安全意識、注意防護。