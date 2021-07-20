美、英、歐盟北約遭網路攻擊！聯手指控中國惡意發動　微軟也受害

▲美國與英國19日譴責中國發動網路攻擊，不但勒索要贖金，還威脅國家安全。（圖／取自Pixabay免費圖庫）



中央社

繼美國與英國指控中國政府發動惡意網路攻擊後，歐洲聯盟與北大西洋公約組織19日也強烈譴責，敦促中國當局採取負責任行動。

美國與英國19日嚴詞譴責中國政府發動「惡意的」網路攻擊。美國高層官員表示，中共國家安全部「利用駭客罪犯，對全球發動未獲准的網路行動，甚至謀取他們的個人利益」。

英國也同聲譴責中國操縱犯罪集團，進行「滲透式的駭客攻擊」，受害者包括微軟公司旗下的Microsoft Exchange伺服器。英國外交部指稱，這些攻擊發生在今年初，影響全球超過25萬個帳號。

英國外長拉布（Dominic Raab）表示，英國和盟國已經掌握，被安全專家稱為APT40和APT31的駭客組織，在幕後操控的藏鏡人就是中共國家安全部。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）19日發表聲明，敦促中國採取行動打擊在中國領土上進行的惡意網路活動，指對Microsoft Exchange 伺服器的入侵已破壞全球數千台電腦和網路的安全性，歐盟成員國和歐盟機構也受到影響。

波瑞爾指出，在偵測出針對歐盟和成員國的政府機構以及歐洲企業的惡意網路活動中，不僅可能與APT40和APT31的駭客組織有關，且在中國境內進行，目的是竊取知識產權和進行間諜活動。歐盟及成員國對此強烈譴責，敦促中國當局採取措施處理。

北大西洋公約組織（NATO）在聲明中進一步表示，同意英國和美國等盟國的國家所言，中國對Microsoft Exchange伺服器發生入侵事件有責，呼籲包括中國在內的所有國家遵守國際承諾和義務，採取負責任的行動。