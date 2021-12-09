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「公投四個不同意」宣講台南打頭陣　黃偉哲帶領黨公職在東區街頭向人民報告

▲台南市長黃偉哲打頭陣，帶領民進黨立委、市議員和黨公職人員，在東區小東路、中華東路口，向路過民眾報告「四個公投不同意」的理由，不少路過民眾看到黃偉哲市長宣講，紛紛比讚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲打頭陣，帶領民進黨立委、市議員和黨公職人員，在東區小東路、中華東路口，向路過民眾報告「四個公投不同意」的理由，不少路過民眾看到黃偉哲市長宣講，紛紛比讚。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

四大公投倒數10天，民進黨主席、總統蔡英文宣布全黨衝刺1218公投「四個不同意」活動後，訂12日要在台南安平林默娘公園宣講，當天蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都要南下催票，市長黃偉哲打頭陣，擔任守護台灣防線的第一站，預計號召邀萬人站出來，用行動力挺「4個不同意」。

9天一早上班前，黃偉哲市長並帶領民進黨台南市的立委、市議員和黨公職人員，在台南市東區小東路、中華東路口，向路過民眾報告「四個公投不同意」的理由，希望由民主勝地台南帶頭穩住台灣，迎向世界，不少路過民眾看到黃偉哲市長宣講，紛紛比讚。

▲台南市長黃偉哲打頭陣，帶領民進黨立委、市議員和黨公職人員，在東區小東路、中華東路口，向路過民眾報告「四個公投不同意」的理由，不少路過民眾看到黃偉哲市長宣講，紛紛比讚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在民進黨主席、總統蔡英文8日正式下達全黨動員令後，台南市長黃偉哲9日一大早即帶領民進黨台南市黨部主潘新傳、立委王定宇、郭國文和立委賴惠員、林宜瑾、陳亭妃、林俊憲服務處人員，以及市議員蔡筱薇、陳秋萍和其他黨公職人員約上百人，前往台南市東區小東路、中華東路口向人民報告，黃偉哲帶領大家喊出「公投不同意，台灣更有力」、「公投不同意，台灣走出去」、「公投不同意，人民最有利」、「公投不同意，台灣更美麗」時，受到路過人車和民眾的注目，很多民眾都比讚表示認同。

黃偉哲並逐一向人民解為何公投要投四個不同意的理由，他說台灣位處地震帶，禁不起重啟核四對環境安全的威脅，且核電非綠電，在台灣沒有一個縣市想收核廢料；第二個理由，他舉正在發展台南的為例，台南失業率3.9％是六都最低，是受惠「護國神山」台積電加持，南科、沙崙「雙引擎」持續帶動台南經濟突飛猛進，半導體廠商在台南持續建設擴廠，「南電南用」需求呼聲日愈提高，維持系統供電穩定相當重要，因此，「三接」除可減少空汙，也能均衡南北發電，因此人們必須不同意三接遷離。

▲台南市長黃偉哲打頭陣，帶領民進黨立委、市議員和黨公職人員，在東區小東路、中華東路口，向路過民眾報告「四個公投不同意」的理由，不少路過民眾看到黃偉哲市長宣講，紛紛比讚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三萊豬議題，黃偉哲說，政府一定會嚴格把關進口食安，加上台灣人本來就喜歡吃溫體台灣豬，這也是為何台灣讓萊豬進口後，台灣一直沒人買，進口商乾脆不再進口的原因，但這能讓台灣產品拚出口，同時也對世界開放市場，兼顧國際貿易的安全與公平。第四項的公投綁大選，黃偉哲舉3年前的選務混亂情形，要人民深思，公投與大選必須脫鉤，才能讓議題充分思辨及討論。

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