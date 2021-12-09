擔心反萊豬公投通過要負責？　陳吉仲：還有9天盡全力說清楚

▲陳吉仲強調，公投通過將台美關係將大倒退。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

4大公投將舉行，其中，反萊豬公投通過，台美關係是否將走回頭路？會擔心要負責？農委會主委陳吉仲今（9日）表示，若通過，跟美國經貿關係「絕對會大倒退」，距離投票還有9天，會盡全力說清楚。

立法院經濟委員會今審查111年度農委員會主管，非營業部分，農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。會前陳吉仲說，美國許多官員或前官員、智庫學者不斷說明，反萊豬公投若通過，台美包括許多經貿關係絕對會大倒退，去年宣布後，停滯5年的TIFA立刻重啟，現在台灣跟美國有許多更緊密的經貿合作關係。

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陳吉仲說，國內學者同樣不斷呼籲公投若通過，一樣會有此狀況，以泰國為例去年沒依照國際遊戲規則，被美國取消高達200多億關稅優惠，台灣更無法加入經貿組織，CPTPP的11個會員國都開放萊豬進口，因此要呼籲國人，12月18日要站在國家往前走、加入重大國際經貿組織，投下不同意。

媒體問假設通過會擔心要負責？陳吉仲指出，離公投還有9天，會盡全力把該有的論述跟公民說清楚，國民黨稱以食品安全為出發，根本不成立，9年前前總統馬英九開放萊牛進口，至今國人吃到的美牛每人2.7公斤，比美豬0.7高出4倍，且配套措施有完整清楚標示，今年豬價維持高水準等，都做到了，現況就是最好的，養豬協會也說過，現在就是開放了，也沒需求，農民也賺錢，為什麼要搞這種公投？