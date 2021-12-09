鹿兒島十島村6.0強震　最大震度5強！「5天狂搖200次」村民崩潰

▲鹿兒島縣吐噶喇列島連日發生多次有感地震。（圖／翻攝自氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣吐噶喇列島外海（北緯29.4度，東經129.4度）9日上午11時09分發生規模6的強震，鹿兒島縣十島村觀測到最大震度5強。雖然稍早氣象廳表示，無海嘯風險，但吐噶喇列島連日來已經發生超過200次的有感地震，讓當地民眾苦不堪言。氣象廳表示，此次地震深度20公里，最大震度5強，預估規模6.0。

根據氣象廳資料顯示，此次地震發生在9日上午11時09分，預估規模6.0，深度20公里，震央位於鹿兒島縣吐噶喇列島外海（北緯29.4度，東經129.4度）。目前觀測到的最大震度為鹿兒島縣十島村惡石島的震度5強；其次為鹿兒島縣十島村小寶島的震度4；再來則是奄美笠利町里與鹿兒島十島村諏訪之瀨島的震度3等。

氣象廳表示，此次地震暫時沒有引發海嘯的疑慮，稍晚也會正式召開記者會說明。而九州新幹線新八代至鹿兒島中央區間則受地震影響暫時停駛。首相官邸上午11時7分正式成立官邸聯絡室，將持續收集吐噶喇列島地區的地震資訊。

另一方面，吐噶喇列島自4日起連日發生多次有感地震，4日49次、5日79次、6日38次、7日29次、8日9次，短短5天內就發生超過200次地震，當時氣象廳就曾經警告，未來幾日恐發生伴隨劇烈搖晃的地震，提醒民眾務必多加注意。

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