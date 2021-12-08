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20多歲女深夜爛醉倒路邊　遭4男「連環撿屍」拖公廁性侵

▲桃園市梁姓男子去年9月間在物流公司，見女子獨自如廁，趁四下無人關掉電燈，還摀住女子嘴巴欲性侵，遭女子反擊受傷後未得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被害女性遭到4名嫌犯連環性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本東京一名20多歲女子日前喝醉酒就直接倒臥在路邊呼呼大睡，沒想到因此被4名男性工人盯上。他們先是假裝關心後，便將被害女性拖到公園的廁所內聯手性侵。時隔多月，4名涉案男子終於被逮，然而他們至今仍堅決否認犯行，聲稱是「合意性交」。

根據《日本新聞網》報導，東京一名20多歲女性4月的某個深夜喝醉酒後就在路邊睡著，沒想到這時卻被29歲菲律賓籍移工加利加歐與28歲的鈴木英敏同時發現。當時正好是值夜班的兩人的休息時間，於是他們便假裝關心該名女子，隨後便把她帶到葛飾區的一個公園的公廁內性侵。

▲▼夜路,晚上,天黑,公園,街道。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子先後被拖到不同公園的公廁內性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後，鈴木英敏的哥哥、30歲鈴木英樹與另一名27歲同事齊藤明發現兩人不見後，便上前找人，隨後發現兩人犯行。但這2名同事不但沒有報警，竟還聯手將被害女性拖到另一個公園繼續性侵，最後更直接將女性拖回她家施暴。

據悉，被害女性跟4名嫌犯並不認識，然而就因為醉倒路邊，就在深夜慘遭4名陌生男子連環性侵。警方近日終於將4人逮捕歸案，但他們堅決否認犯行，其中29歲的菲律賓籍加利加歐更堅稱是合意性交，強調是在女方同意下才會進行「多P野戰」。

另一方面，4人皆是建築工人，因為在同一個工地工作才會結識，而警方目前仍在持續深入調查，希望能盡快釐清詳細案情與事發經過。

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